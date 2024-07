Sergio Pérez gaat ervan uit dat hij het evaluatiemomentje in de zomerstop gaat overleven en dus ook na de Grand Prix van België achter het stuur van de RB20 zal zitten.

De positie van de Mexicaan bij Red Bull Racing ligt al een tijdje onder een vergrootglas. Zo wist 'Checo' voor het laatst het podium te bereiken in China en verviel hij daarna in een vormdip. De gedachte was dat de contractverlenging misschien voor wat druk zou zorgen en dus verlengde Red Bull tussentijds het contract van Pérez. Toch heeft dat nog niet voor de ommekeer gezorgd, want daar waar teamgenoot Max Verstappen nog geregeld op het podium terug te vinden is, moet 'Checo' vaak op zondag een inhaalrace beginnen.

Positie Pérez wordt geëvalueerd tijdens zomerstop

Diverse namen zijn genoemd om Pérez te vervangen. Zo is Liam Lawson al veelvuldig genoemd en Daniel Ricciardo mikt ook nog altijd op het zitje van de Mexicaan. Daar is Yuki Tsunoda bijgekomen, die in België aangaf dat hij zichzelf ook wel in het stoeltje naast Verstappen ziet zitten. Dr. Helmut Marko liet eerder al optekenen dat de positie van 'Checo' bij Red Bull Racing in de zomerstop wordt geëvalueerd. Volgens Pérez is er maar één conclusie mogelijk. Op de vraag bij Motorsport.com of hij voor de volle honderd procent zeker weet dat de race op Spa-Francorchamps niet zijn laatste voor Red Bull Racing is, antwoordt Pérez: "Ja, correct"

