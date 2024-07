Volgens het Red Bull-teambaas Christian Horner is de RB20 nog steeds de snelste auto van het veld, maar kan het team maar moeilijk het optimale werkvenster vinden. Door dit 'ongemak' is de laatste overwinning van het team alweer drie races geleden.

Het Oostenrijkse team begon in 2024 met een dominante wagen, maar sinds de eerste upgrade in Imola, lijkt die voorsprong te zijn verdwenen. Voor de neutrale toeschouwer een feestje, want bijna iedere race wordt er wel geknokt voor de overwinning. Voor Max Verstappen, die op jacht is naar zijn vierde titel op rij, minder goed nieuws. Red Bull Racing bracht naar het raceweekend in Hongarije een groot updatepakket mee, maar ook met dat pakket moest het team McLaren voor zich dulden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen duidelijk over kritiek op verhitte boordradio's: "Luister dan niet mee"

Werkvenster RB20 te klein

Horner stelt dat het venster waarin de RB20 kan laten zien dat het de snelste wagen van het veld is, simpelweg te klein is. "Dit maakt het moeilijk voor de engineers om de juiste afstelling te vinden en voor de coureurs om de limiet te verleggen. We hebben een breder werkvenster nodig, een betere balans", zo stelt Horner bij Auto Motor und Sport.

OOK INTERESSANT: Hamilton legt schuld van botsing in Hongarije nog altijd bij Verstappen neer

Balans zoeken met grondeffectauto's

Door het ontbreken van de juiste balans, missen de rijders ook het vertrouwen. De engineers jagen op cijfers in de windtunnel die te aantrekkelijk zouden zijn. Als er bijvoorbeeld tien punten minder aan downforce is, dan is de wagen makkelijker te besturen, maar ook minder snel. Een engineer legt bij AMuS uit: "Als de achterkant van de auto één keer per ronde uitbreekt, dan bepaalt die ene wiebel de limiet op alle andere punten." De problemen zouden bij de andere teams precies van dezelfde aard zijn en het tekent de lastige ontwikkeling van de grondeffectauto's. Er is een namelijk een hele dunne lijn tussen wat werkt en wat niet werkt.

Gerelateerd