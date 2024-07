Max Verstappen heeft maar weinig op van de kritiek die is gekomen op zijn boodschappen tijdens de Grand Prix van Hongarije over de boordradio met engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlander heeft de kritiek gehoord, maar stelt dat er ook een volumeknop op de televisie zit.

De boordradio's geven een uniek kijkje in het hoofd van de coureur en de engineer tijdens de races. De regisseur bepaalt uiteindelijk wat er op televisie wordt uitgezonden en wat niet. In Hongarije was de strategie niet goed van Red Bull Racing, waardoor Verstappen steeds gefrustreerder achter het stuur van zijn RB20 zat. Uiteindelijk vielen er kritische woorden richting 'GP' en het hele strategische team en vonden enkele criticasters dat de engineer zelfs een excuus verdiende.

Luister niet mee of zet volume lager

In gesprek met onder andere GPFans legt Verstappen uit dat de die excuses er niet gaat komen. "Mensen die niet van mijn taalgebruik houden: 'luister dan niet mee of zet het volume wat lager'", zo luidt het advies van de drievoudig kampioen. "Ik ben erg gedreven naar succes en ik denk dat ik dat al heb bewezen. Ik wil de zaken altijd optimaliseren. Mensen kunnen dan zeggen dat ik niet zo vocaal op de radio moet zijn, maar dat is hun mening. Mijn mening is dat het gezegd moet worden om op dat moment misschien ook te proberen om af te dwingen dat de tweede pitstop iets anders gaat."

'Mensen kunnen niet meer tegen kritiek'

In de ogen van Verstappen is de buitenwacht misschien ook wel wat lichtgeraakt: "We zijn erg open-minded, erg kritisch op elkaar en dat werkt voor ons erg goed, dus ik verwacht niet dat dat zal veranderen. Dat is onze benadering, ik denk dat het belangrijk is dat je kritisch kunt zijn, want in deze wereld waarin we nu leven heb ik sowieso het gevoel dat veel mensen niet meer tegen kritiek kunnen zoals vroeger en zo wil ik niet eindigen."

In andere sporten hebben mensen geen microfoon aan hun mond

Dat de Formule 1 de boordradio's uitzendt is iets unieks in de sportwereld: "Dat is ook een ding. In andere sporten zeggen mensen dingen, maar hebben ze geen microfoon aan hun mond." Verstappen gaat in ieder geval niets veranderen: "Ik zeg wat ik wil, maar dat is onze sport van nature. Je communiceert veel met de pitmuur, je hebt de mogelijkheid om te praten, misschien scheld je jezelf in andere sporten uit over dingen die je niet leuk vond, een teamgenoot passeerde de bal niet, je noemt ze wat het ook is, er is geen microfoon. Dat is gewoon hoe onze sport is denk ik."

