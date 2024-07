Volgens Daniel Ricciardo moeten de verhitte gesprekken tussen Max Verstappen en engineer Gianpiero Lambiase op de boordradio in Hongarije met een korreltje zout worden genomen. 'Danny Ric' stelt namelijk op de persconferentie in België dat de cockpit een gespannen omgeving kan zijn en stelt dat sommige opmerkingen van 'GP' misschien als een rode lap op een stier werkte bij de Nederlander.

Van het vele radioverkeer tussen de coureurs en hun engineers is tijdens de races zo nu en dan wat te horen. De regisseur kiest tijdens de races wat er wordt uitgezonden en hierbij moet natuurlijk in ogenschouw worden genomen dat de coureur vol adrenaline en op het scherp van de snede zo koel mogelijk moet blijven om informatie te ontvangen en om dit door te geven. Frustraties spelen hierbij ook een rol, waarbij het in Hongarije tot een kookpunt leek te komen tussen 'GP' en Verstappen. De oorzaak was ook duidelijk. Zo was Verstappen niet blij met de strategische keuzes, waardoor hij effectief telkens te laat naar binnen werd gehaald.

Frustraties

"Ik heb de radiogesprekken gehoord, maar ik weet niet wat erna in de interviews erover is gezegd", opent de 35-jarige coureur uit Perth. Nadat Verstappen voor de tweede keer was geundercut, gaf 'GP' aan dat de Nederlander voorzichtig zijn banden moest opwarmen, maar Verstappen ging direct voluit. "Volgens mij zei Lambiase iets over het managen van de banden, wat Max niet deed. Hij was hoogstwaarschijnlijk gelijk aan het pushen en dat kwam, denk ik, uit frustratie. Het heeft zich opgebouwd tot een punt waarop hij dacht: 'dit boeit me niet meer, ik ga pushen en zie wel wat er gebeurt'. Dit komt vaker voor, al zijn dit soort gesprekken natuurlijk niet ideaal."

Temperatuur in cockpit kan snel oplopen

Ook kan Ricciardo zich prima inleven in Verstappen, want ook hij had op de Hungaroring te maken met een mislukt tactisch plan. "Als ik mezelf even in die positie verplaats, dan ben ik tijdens sommige races vrij kalm. Tijdens andere races ben ik dan weer onrustig en frustreert alles me. Oftewel onze handelingen en emoties zijn gewoon niet te voorspellen." Ricciardo ging in Hongarije dan ook niet tekeer tegen zijn engineer, maar koos ervoor om stil te blijven. "Voor mij was de race ook frustrerend. Om wat voor reden dan ook, koos ik ervoor om me in te houden. Ik wilde er op een gegeven moment niet meer over praten, want het was allemaal al gebeurd. Ik had het gevoel dat het weinig nut had en daarom ging ik er zo mee om. Dat varieert van race tot race, maar de temperatuur kan vrij snel hoog oplopen in de cockpit", aldus Ricciardo.

