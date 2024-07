Enkelvoudig racewinnaar Lando Norris onthult dat hij toch niet helemaal trots op zichzelf is, op de manier waarop de Grand Prix van Hongarije verliep. Oscar Piastri wist zijn allereerste zege te pakken, maar het geheel werd overschaduwd door de teamorder die Norris uiteindelijk na veel pijn en moeite uitvoerde.

Norris vertrok afgelopen zondag vanaf pole position op de Hungaroring, maar moest in de eerste bocht teamgenoot Piastri langszij laten gaan. Daardoor lag de Australiër aan de leiding van de race. De ongeschreven regel wijst uit dat degene op kop vaak als eerst een pitstop gaat doen, maar in Hongarije was dat anders. McLaren haalde Norris naar binnen, om zich te verdedigen tegenover Lewis Hamilton. Daardoor werd Piastri effectief geundercut en lag Norris na de pitstop van Piastri op kop. Die positie wilde Norris maar moeilijk uit handen geven en na een aantal gesprekken op de boordradio gaf Norris gehoor aan de teamorder.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo snapt verhitte boordradio Verstappen wel: 'Temperatuur kan snel oplopen in cockpit'

Teambelang boven eigen belang

Tegenover onder anderen GPFans legt Norris in België uit dat hij de zaken achteraf beter had kunnen benaderen. De glans van de eerste overwinning van Piastri is namelijk een beetje overschaduwd door het tafereel. "Ja, had het iets anders aangepakt kunnen worden, zowel vanuit het team als persoonlijk. Ja, absoluut. En ik denk dat we dit gesprek nu niet zouden hebben. Het maakt me niet uit wat mensen van buitenaf denken en hun eigen verhalen bedenken over wat er is gebeurd en wat ik wel of niet zou hebben gedaan." Uiteindelijk stelde Norris het teambelang boven zijn eigen belang en de manier waarop, daar is hier niet trots op. "Het zijn de dingen die ik beter had kunnen doen. Het feit dat ik Oscar zijn eerste overwinning in de Formule 1 heb overschaduwd is iets waar ik niet trots op ben", zo steekt hij hand in eigen boezem.

OOK INTERESSANT: Exclusief: Albon wijst naar duidelijke oorzaak van kwakkelende Pérez bij Red Bull Racing

Niet goed dat dit is gebeurd

Daarnaast is was het de eerste één-twee voor McLaren sinds de Grand Prix van Monza in 2021. "We hadden een één-tweetje, maar dat was na afloop van de race helemaal geen headline. Niemand sprak erover en daar voelde ik me eerlijk gezegd het slechtst over. We hebben gesproken en van beide kanten hadden we het anders aan kunnen pakken. Het is natuurlijk niet goed dat het is gebeurd, al leren we ervan en gaat het de volgende keer hopelijk beter." Wat Norris de volgende keer zou doen in zo'n situatie: "Dan laat ik hem er direct bij en het is zo dom dat ik dat niet gelijk deed. We waren vrij om te racen, dus ik had hem voorbij kunnen laten en toch kunnen proberen om hem in te halen en te racen. Klinkt nu zo simpel, maar het is niet iets wat toen door mijn hoofd ging."

Gerelateerd