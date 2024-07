Volgens Alexander Albon moet er niet te zwaar getild worden aan de huidige vorm van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. De Britse Thai is namelijk van mening dat de worstelingen van Max Verstappen in de RB20 laten zien dat de wagen simpelweg niet op orde is en dat dit een wat vertroebeld beeld geeft over de prestaties van de Mexicaanse coureur.

Albon rijdt in 2024 zijn vijfde seizoen in de Formule 1 en zijn derde jaar bij Williams. In 2019 startte hij bij Toro Rosso als protegé van Red Bull Racing en na een half seizoen kreeg hij promotie naar Red Bull Racing. Dat ging ten koste van het zitje van Pierre Gasly, die de degradatie naar Toro Rosso onderging. Albon wijst in een exclusief interview met GPFans naar zijn tijd naast Verstappen en geeft een iets genuanceerde beeld van de verrichtingen van 'Checo' in de RB20.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Financiële inschattingsfout van 1 miljard euro dwong Audi om Zhou aan te houden in 2024'

Marges binnen huidige F1 zijn klein

"Het is ook niet makkelijk om de teamgenoot van Max te zijn", opent de Williams-coureur. De Limburger heeft drie jaar op rij de wereldtitel weten te pakken en deed dat de laatste twee seizoenen met een dominante wagen. "Ik denk dat ze de afgelopen tijd een stapje voor de rest stonden, maar nu zie je dat McLaren ook in het spel is gekomen. Als je er dan een beetje naast zit of gewoon erg ver naast zit, dan weet je dat je misschien wel achteraan de groep staat", zo wijst Albon naar de kleine marges binnen de hedendaagse Formule 1.

Herkenbaar

Hij vergelijkt de situatie met zijn eigen tijd naast de Nederlander: "Het is een beetje zoals in 2020, toen ik niet aan de tijden van Max kon komen. Het was altijd zo van, oké, nu heb ik zelfs moeite om in Q3 te komen, gewoon omdat de marges zo klein waren." Volgens Albon moet Red Bull Racing dan ook eerst de huidige wagen op orde krijgen, voordat Pérez beoordeeld kan worden. "Dus ja, van wat ik van de jongens heb gehoord, klinkt het niet alsof de auto dit jaar zo makkelijk te besturen is. Dus ik denk dat als Max het moeilijk heeft, het een goede maatstaf is om te weten dat het niet makkelijk voor hem [Pérez] is", aldus Albon.

Gerelateerd