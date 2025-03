Alexander Albon maakte een uitstekende race mee tijdens de F1 Grand Prix van Australië. Hij scoorde de eerste topvijffinish van Williams in een race waarbij de volledige afstand werd afgelegd, sinds Azerbeidzjan in 2017. Dat is mede te danken aan zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz die na zijn crash als meteoroloog aan de pitmuur stond.

Albon ving de wedstrijd op het natte Albert Park Circuit in Melbourne aan als zesde, maar verloor een plekje aan Charles Leclerc. Tijdens de safety car voor de crash van Jack Doohan zette Sainz zijn Williams in de muur. Het leek een beetje knullig en de Madrileen zei over de boardradio dat hij te maken had gekregen met een zogeheten torque spike. Albon vervolgde zijn race stilletjes op P7, totdat de regen weer arriveerde in ronde 44 van 57. Hij dook direct naar binnen na advies van Sainz die ondertussen bij de afdeling strategie aan de pitmuur was aangeschoven. Meteen naar de intermediates wisselen bleek voor Albon de juiste zet en hij schoof op naar de vierde plek. Uiteindelijk werd het P5 na een indrukwekkende inhaalactie van Mercedes-rookie Kimi Antonelli.

Sainz helpt aan de pitmuur

"Om eerlijk te zijn, je hebt gewoon hulp nodig", begon Albon bij Sky Sports F1. "Je weet niet wat het weer doet. Communicatie is iets waar we altijd aan sleutelen, zeker in deze wisselvallige omstandigheden. De relevante informatie voor mij was dat zij precies wisten wanneer de regen zou komen en hoe hard het zou zijn. Ik was tegen het besluit [om naar intermediates te gaan]", gaf de Britse Thai lachend toe. "Ik dacht: 'Wat zijn we aan het doen? Het is kurkdroog!' En toen ik uit de pitstraat kwam, dacht ik dat we posities waren kwijtgeraakt. Maar uiteindelijk was het toch de juiste beslissing. Ik moet Carlos daar nog een kus voor geven." Teambaas James Vowles, die ooit hoofd strategie was bij Mercedes, voegde toe: "Carlos stond aan de pitmuur naast me en zijn inzicht was fantastisch. Hij keek naar de radar en zei: 'Wanneer dat over het circuit hangt, zullen ze niet op de baan kunnen blijven.'"

