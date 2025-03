Carlos Sainz en Williams zijn een match made in heaven, zo laat James Vowles weten tijdens de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Australië. De Madrileen was indrukwekkend op de eerste dag op het Albert Park Circuit in Melbourne en de teambaas verklaart hoe dat kan komen.

Sainz moest vertrekken bij Ferrari om plaats te maken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar in de allereerste trainingssessie versloeg de nieuwe Williams-aanwinst de twee rode bolides. Hij klokte de tweede tijd op anderhalf tiende achterstand van Lando Norris. Sainz zakte tijdens de tweede sessie terug naar de elfde positie, maar hij was de enige die zijn snelste tijd op de mediums reed in plaats van de softs. Het is nog lastig te zeggen hoe de pikorde precies is, maar alles wijst erop dat Williams stappen heeft gemaakt in de winter, ondanks dat Vowles eigenlijk 2025 uit zijn hoofd wilde zetten en volledig wilde focussen op 2026, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede doen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull stapt naar FIA om uitzondering te vragen voor superlicentie juniorrijder

Topteams irriteren

"Wat je ziet, is dat het veld steeds dichter bij elkaar komt. Ik denk dat dit het meest compacte veld zal zijn dat we ooit in de Formule 1 hebben gezien", begon Vowles tegenover F1 TV. "Dat is een geweldige boodschap om naar buiten te kunnen brengen, dat alle tien teams alles op alles zetten en binnen een paar tienden zitten. Het gevolg daarvan is dat, als wij nog een beetje meer de goede kant op gaan, dan kunnen we de vier giganten irriteren. Zo niet, dan lig je er al in Q1 uit. Ik vind dat we briljant werk hebben geleverd tijdens de winterstop."

OOK INTERESSANT: Aston Martin kondigt nieuw wapen voor Newey aan: hypermoderne windtunnel is nu operationeel

Sainz perfecte match met Williams

"Ik denk ook dat we gezegend zijn om twee sterren van coureurs te hebben", vervolgde de Brit. "Dit is echt gebeurd, [Sainz] kwam [met een knipoog] naar me toe en zei: 'Ik moet normaal gesproken de toon zetten en hard met het team werken, maar kan je aan dit team vragen of ze mij niet zo hard aan het werk zetten? Hier gaat het dus andersom.' Williams heeft veel gebreken en ik ben daar open over geweest. Echter, waar geen gebrek aan is, is de passie bij onze mensen. Er zijn mensen binnen mijn bedrijf waar ik zo blij mee ben. Ze willen met hart en ziel dat dit team weer succesvol wordt. Dat betekent dat ze elk uur van de dag willen werken. Ik moet hún naar huis sturen in plaats van dat ik hun moet vragen of ze langer kunnen blijven. Sainz en zijn arbeidsethos passen daarom perfect bij Williams."

Gerelateerd