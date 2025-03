Red Bull Racing heeft momenteel slechts één reservecoureur voor het F1-seizoen van 2025. Helmut Marko wil er graag nog eentje bij hebben, maar dan moet hij voor de Grand Prix van Australië eerst naar de FIA stappen om te vragen om een uitzondering. De leeftijd van Arvid Lindblad is namelijk een probleem.

Lindblad, die al sinds 2021 lid is van het opleidingsprogramma van Red Bull, schreef verschillende kampioenschappen in de kartsport op zijn naam en verreed een aantal Italiaanse Formule 4-races als gastrijder in 2022, voordat hij zijn fulltime debuut maakte in de autosport. Hij bleef in de Italiaanse klasse, won zes races en werd derde in de eindstand. Tevens schreef hij de Macau Formule 4-wedstrijd op zijn naam. Lindblad schoof vorig seizoen op naar de FIA Formule 3 en streed om de titel met vier overwinningen. Om extra superlicentiepunten te kunnen verdienen, nam hij begin dit jaar deel aan de Formula Regional Oceania en met succes: met nog twee races te gaan, had de jonge Brit de titel al op zak. Verder in 2025 zal hij de FIA Formule 2 doen met Campos Racing.

Na Antonelli nu ook Lindblad?

Het binnenslepen van genoeg superlicentiepunten om je 'Formule 1-rijbewijs' te halen is één ding, maar de leeftijd van de coureur is een andere kwestie. Lindblad is nog maar 17 jaar oud en viert pas op 8 augustus zijn achttiende verjaardag, en door de 'Verstappen-regel' moet je tenminste 18 jaar oud zijn om een superlicentie te bemachtigen. Marko heeft bevestigd dat hij Lindblad als tweede reservecoureur van de energiedrankfabrikant wil hebben en gaat dus om een uitzondering vragen. "We hebben Ayumu Iwasa al als onze reservecoureur. Lindblad heeft de punten voor een superlicentie en heeft een test van 300 kilometer gedaan met een Formule 1-auto op Imola, dus theoretisch gezien kan hij instappen. Echter, hij wordt pas [in augustus] achttien", zei de hoofdadviseur tegenover Auto Motor und Sport. "Daarom stappen we momenteel naar de FIA om een uitzondering voor de superlicentie te vragen. Antonelli kreeg dat ook en we zien geen reden waarom hetzelfde niet kan gelden voor Lindblad. En dan hebben we twee coureurs op de reservebank."

© Toyota Gazoo Racing New Zealand | Lindblad in de Formula Regional Oceania, waar hij afgelopen februari kampioen werd

