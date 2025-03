De FIA gaat vanaf komend weekend tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van Australië de achtervleugels al controleren met onder meer camera's om flexi-wings te voorkomen. De voorvleugels volgen later in het seizoen. Volgens Helmut Marko is de opsplitsing een 'absurde' beslissing van het autosportorgaan, maar kan het ook een voordeel zijn voor Max Verstappen.

Onder meer Christian Horner, teambaas van Red Bull, liet al weten niet blij te zijn met het feit dat de achtervleugels al tijdens het eerste raceweekend getest worden en de voorvleugels vanaf de negende race in Spanje. Marko zegt tegenover Auto, Motor und Sport dat hij de verbazing van Horner over de ingreep van de FIA begrijpt. "Nu heeft, op de kleinere teams na, iedereen een vleugel gebouwd die doorbuigt. Het is absurd dat we halverwege het seizoen het alweer moeten weggooien. Of de nieuwe regel geldt vanaf het begin van het seizoen, of helemaal niet. De FIA zou inmiddels moeten begrijpen dat regels zo geformuleerd moeten worden dat er geen grijze gebieden zijn. Het is praktisch onmogelijk om die flexi-wings goed te controleren. Teams hebben veel meer mankracht dan de FIA. Dan staat die arme Nikolas Tombazis [directeur single seaters FIA] alleen tegenover een leger ingenieurs die slimme oplossingen bedenken."

Voordeel voor Verstappen?

Volgens Marko moet de FIA duidelijke regels opstellen en niet in delen door gaan voeren zoals nu het geval is. "Om dit te voorkomen, moeten de regels duidelijker zijn, zodat er geen ruimte is voor interpretatie. Wat niet controleerbaar is, zou niet toegestaan moeten worden." Toch ziet Marko ok de positieve kant van het verdwijnen van de flexi-wings, want de auto's zullen dan minder voorspelbaar worden en de kwaliteiten van Verstappen kunnen dan nog meer een voordeel zijn. "Dat is absoluut een voordeel voor Verstappen. Niemand kan zo goed omgaan met een onrustige auto als Max."

