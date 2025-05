In de slotfase van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna werd er volop gevechten om de posities direct achter het podium. Alexander Albon en Charles Leclerc waren hier allebei de dupe van, terwijl Lewis Hamilton juist profiteerde. De stewards besloten geen verder onderzoek te doen naar een incident tussen de eerstgenoemden en leggen uit waarom.

Max Verstappen versloeg de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, en reed naar de overwinning op het circuit van Imola. Albon probeerde daarachter de vierde plaats af te pakken van Leclerc. De Williams-coureur was naar een nieuw setje banden gewisseld tijdens de safety car voor de stilgevallen Kimi Antonelli. Hamilton had dezelfde strategie gevolgd. Leclerc deed dat niet, waardoor hij bij de herstart voor Albon terecht was gekomen. De Britse Thai probeerde buitenlangs de Ferrari te gaan door de Tamburello, maar kreeg geen ruimte en week uit naar de grindbak. Hamilton haalden beiden in en finishte als vierde.

Leclerc gaf positie op vóór conclusie onderzoek

Albon leek genoegen te moeten nemen met P6, maar in de laatste ronde kreeg een ontevreden Leclerc opdracht van Ferrari om hem voorbij te laten. De FIA onderzocht het geduw en getrek tussen de twee, wat officieel viel onder bijlage L, hoofdstuk IV, artikel 2.b van de International Sporting Code. Een straf bleef echter uit en de autosportbond laat in een statement weten waarom.

"De stewards bekeken de telemetrie, videobeelden, live timing en onboardbeelden, en bepaalden dat auto 16 [Leclerc] mogelijk auto 23 [Albon] buiten de baan had gedwongen in bocht 2. Echter, voordat we een conclusie konden trekken in het onderzoek, gaf auto 16 vrijwillig de positie terug om de mogelijke overtreding te verzachten. Vanwege deze omstandigheden, hebben we geen verdere actie ondernomen." Ondanks dat Albon de tegenslag had ervaren dat Hamilton hem kon inhalen door zijn trip door de grindbak, vonden de stewards dus dat Leclerc genoeg had gedaan om niet bestraft te worden.

Albon chasing down Leclerc for fourth...



It nearly ends in tears as he slips back to sixth behind Hamilton!#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/fHwNj0Ez2z — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

