Charles Leclerc was flink aan het balen na de F1 Grand Prix van Hongarije. Niet alleen kon hij zijn pole niet omzetten in een overwinning, hij verdiende überhaupt geen beker. George Russell speculeerde dat Ferrari een 'illegale' auto had en daardoor langzaam was in de slotfase. Alex Brundle, een analist van F1 TV, reageert hierop en deelt zijn eigen theorie.

Leclerc was verrassend sneller dan wie dan ook in de kwalificatie op de Hungaroring. Hij leidde ook een groot deel van de race, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in de eenstopper van Lando Norris en werd hij ingehaald door de andere McLaren van Oscar Piastri en de Mercedes van Russell. Leclerc werd 19 ronden vóór de finish voorbijgestoken door Piastri en zijn achterstand op de Australiër was uiteindelijk 42 seconden - een gemiddeld verlies van 2,211 seconden per ronde. Leclerc legde uit dat hij een probleem met zijn chassis had. Russell vermoedt dat de Monegask expres langzaam reed om een diskwalificatie te voorkomen.

Ferrari dicht tegen het asfalt

"Ferrari heeft meermaals geworsteld met de slijtage van de plank gedurende het seizoen", schreef Brundle in zijn Instagram-story's. "De plank slijt het meest met de laagste rijhoogte en bij de laagste bandendruk, wat op hoge snelheid gebeurt omdat de downforce de auto op de weg duwt. De Ferrari gaat op de snellere gedeeltes van het circuit van het gas af om zo met een lagere rijhoogte te kunnen rijden op de rest van het circuit zonder de plank te beschadigen. Op een Hungaroring waar je constant met heel veel downforce rijdt, zit de auto de hele tijd dicht tegen het asfalt in plaats van alleen op bepaalde gebieden van het circuit."

Conclusie van Brundle

"George suggereerde dat Ferrari de motor terug had geschroefd om de snelheid te verminderen en om daarmee de compressie van de downforce en het slijten van de plank aan het einde van de rechte stukken tegen te gaan", vervolgde Brundle. "Ze hebben ook een nieuw setje banden onder de auto gezet met een hogere bandendruk om de rijhoogte omhoog te krijgen en zo de plank minder te beschadigen." Met een hogere bandendruk maakt het rubber minder contact met het asfalt. "Daarom was Leclerc langzamer in de laatste stint."

"Is de auto nu illegaal? Nee, het is meer dat [Ferrari] het voor zichzelf verpest door altijd op de limiet van de rijhoogte te rijden", concludeerde Brundle. "Liegt Charles? Ook niet! Er is daadwerkelijk een probleem met het chassis; het chassis ligt te dicht tegen het asfalt!"

