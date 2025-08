Charles Leclerc ving de F1 Grand Prix van Hongarije aan vanaf de pole position, maar belandde op de zondagmiddag niet eens op het podium. De coureur van Ferrari verklaarde dat hij een probleem bleek te hebben in de tweede helft van de wedstrijd. De frustratie ligt hoog nu het hem wéér niet is gelukt om een pole om te zetten in een overwinning.

Leclerc verloor door de strategie de leiding aan Lando Norris die uiteindelijk dankzij een eenstopper de race op de Hungaroring zou winnen. Oscar Piastri in de andere McLaren haalde hem in met nog twintig ronden te gaan. Vervolgens kwam Leclerc onder druk te staan van George Russell. De Mercedes-coureur stak hem ook voorbij, ondanks een wilde verdedigingsactie van Leclerc. Dit leverde hem een tijdstraf van 5 seconden en een strafpunt op. Hij reed zo langzaam in de slotfase dat Russell denkt dat de Ferrari gediskwalificeerd had kunnen worden. Volgens de theorie van de Brit zou de vloer van Leclerc te veel zijn versleten, als hij op volle snelheid verder had gepusht. Dan zou de Ferrari door de FIA 'illegaal' zijn verklaard bij de technische keuring. Of deze theorie klopt, wil Leclerc niet kwijt.

Probleem met het chassis

"Natuurlijk had ik niet alle informatie terwijl ik achter het stuur zat, maar die heb ik nu wel", begon Leclerc tegenover de aanwezige media op de Hungaroring. "Vanaf ronde 40 hadden we een probleem met het chassis." Wat het probleem precies inhield, vertelde hij niet. "Vanaf dat moment was het alsof ik een passagier was. Ik kon gewoon niets meer doen. Ik was ongelooflijk gefrustreerd in de cockpit. Ik geloofde namelijk eerst dat het probleem kwam door een beslissing die we hadden genomen over een wijziging van de afstelling eerder in de race. Dat was echter niet het geval."

Mogelijkheid om race te winnen

"Ik ben nog steeds erg teleurgesteld en gefrustreerd", vervolgde de Monegask. "Als er een mogelijkheid was om dit jaar een race te winnen, dan was dat vandaag wel. We hadden de snelheid en we waren sterk tijdens de eerste stint. We waren ook snel tijdens de tweede stint, althans, tot ronde 40 dus. Maar we zijn zo'n 45 seconden kwijtgeraakt in de laatste 30 ronden. Ik ben extreem teleurgesteld, maar zo gaat dat soms in het racen. Nu ik weet wat er op de achtergrond speelde... Dit soort dingen kun je niet voorspellen."

