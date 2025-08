Volgens George Russell zit er toch wel een luchtje aan de uitspraak van Charles Leclerc. De Monegask stelde dat zijn snelheid tijdens de race verdween vanwege chassisproblemen, maar de Engelsman beweert dat Leclerc op het randje van diskwalificatie balanceerde.

Leclerc vertrok zondagmiddag vanaf pole position, maar verloor halverwege de race snelheid. Over de boordradio klaagde de negenvoudig racewinnaar over het verlies aan snelheid, waarover hij achteraf zei dat dit niet terecht was. Hij gaf aan dat hij die tirade niet had gehouden als hij tijdens de race op de hoogte was geweest van de oorzaak van de problemen. Volgens Ferrari lagen die aan het chassis van de wagen, maar het team kon daar niet veel meer over zeggen.

'Ferrari balanceerde op randje van diskwalificatie'

Russell reed lange tijd achter Leclerc en zag al snel dat er iets niet goed ging. Hij vermoedt dat Ferrari mogelijk speelde met de rijhoogte en dat de slijtage van de plank daardoor hoger was dan toegestaan. Een situatie waarvoor Lewis Hamilton eerder dit seizoen werd gediskwalificeerd. Tegenover Sky Sports F1 legt Russell uit: "Ik zag hoe langzaam hij was, dus ik vermoedde dat er iets niet klopte. Het enige wat ik me kan bedenken, is dat ze de rijhoogte te laag hadden afgesteld. Ze hebben misschien de bandendruk moeten verhogen voor de laatste stint, omdat ze een motorstand gebruikten waardoor ze langzamer waren aan het einde van het rechte stuk. Daar is de slijtage van de plank onder de auto het hoogst."

Dat Leclerc daarover niets heeft gezegd, vindt Russell niet vreemd: "Hij gaat je niet vertellen dat ze erg dicht bij een illegale auto zaten. Dat is het enige waar we aan kunnen denken op basis van de rondetijden en de motor."

