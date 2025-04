Williams kreeg na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Bahrein een forse boete. Rookie Luke Browning kwam teamgenoot Alexander Albon tegen in een snel rondje en ze klapten bijna op elkaar. De laatstgenoemde grapte met George Russell over de straf en dat zo'n gevaarlijk moment nog altijd goedkoper is dan het 'poep'-incident van Carlos Sainz.

Browning mocht afgelopen vrijdag voor de tweede keer meedoen aan een Grand Prix-weekend. De jonge FIA Formule 2-coureur mocht in de Williams van Sainz stappen tijdens VT1 op het Bahrain International Circuit, een sessie waaraan nog eens vijf andere juniorrijders zouden deelnemen. In een snel rondje kwam hij aan bij bocht 13 waar Albon langzaam op de racelijn reed. De Britse Thai schoot rechtsaf om Browning uit de weg te gaan, maar tegelijkertijd stuurde Browning ook naar rechts. De twee Williams-auto's crashten bijna, maar gelukkig werd contact uiteindelijk vermeden. Het kostte het team wel €7.500 voor het feit dat ze Albon niet hadden geïnformeerd via de boardradio.

Teamgenoot rammen goedkoper dan poepen

Het is tot dusver een dure maand geweest voor Williams die vorige week in Japan ook een boete kreeg. Sainz kwam te laat aan bij het volkslied op de grid en dus legden de stewards hem een boete op van €20.000, waarvan €10.000 voorwaardelijk. Er kwam veel kritiek op de FIA, omdat de Madrileen te laat was vanwege een medische reden. Hij had darmklachten en moest zelfs assistentie van een dokter krijgen. Het overtuigde de stewards alsnog niet dat het force majeure was. Russell en Albon staken de draak met de bizarre boete voor de 'poep' van Sainz, aangezien die hoger was dan een daadwerkelijk gevaarlijk moment op de baan.

De Mercedes-coureur zag het moment tussen Browning en Albon gebeuren in de eerste vrije training en vroeg in de mediapen aan de laatstgenoemde of hij een straf had gekregen. Lawrence Barretto van F1 TV kwam ertussen en antwoordde dat het team een boete had gekregen van €7.500. Albon voegde toe: "Ik ga daar niet voor betalen, hoor. Het was niet mijn schuld."

Russell grapte: "Dat is minder duur dan de poep van Sainz." Albon reageerde: "Ga je liever poepen of schakel je liever je teamgenoot uit? Je teamgenoot uitschakelen!" Waarop Russell zei: "Ja, dat is goedkoper."

