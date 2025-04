Beide coureurs van Mercedes kregen een gridstraf na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein. George Russell en rookie Kimi Antonelli werden ieder één positie teruggezet. De eerstgenoemde zei dat hij een penalty "belachelijk" zou vinden. De stewards leggen uit hoe de Zilverpijlen de regels hebben overtreden.

Esteban Ocon crashte halverwege Q2 op het Bahrain International Circuit en veroorzaakte een rode vlag. Russell en Antonelli gingen te vroeg de fast lane op in de pitstraat voor de herstart van de sessie. Dat is in overtreding van artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code, waarin staat dat je je moet houden aan de instructies van de wedstrijdleider. In de officiële notities van Rui Marques staat bij punt 19 dat je pas de fast lane op mag, wanneer de definitieve herstarttijd bekend is gemaakt.

Waarom een gridstraf voor één in plaats van drie plaatsen?

Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, vertelde bij de stewards dat hij de instructie had gegeven om Russell en Antonelli naar buiten te sturen, omdat hij dacht dat het bericht over de verwachte herstarttijd de daadwerkelijke herstarttijd was. Hij benadrukte dat het geen voordeel had opgeleverd voor henzelf of een nadeel voor andere teams, omdat er nog 11 minuten te gaan waren in Q2 en iedereen dus nog genoeg tijd had om hun runs zoals gepland uit te voeren. De sportief directeur van de FIA was het niet eens met dit laatste argument van Shovlin en pleitte voor een gridstraf voor de coureurs in plaats van een boete voor het team, omdat andere teams dan voortaan expres hun auto's te vroeg de fast lane op zouden sturen om vooraan de rij te komen voor de herstart van een kwalificatie.

De stewards waren het eens met de sportief directeur van de FIA en besloten Russell en Antonelli ieder een gridstraf op te leggen. Echter, omdat Mercedes heeft duidelijk kunnen maken dat het niet hun intentie was, dat het echt een foutje was, zijn ze allebei één plek achteruit gezet in plaats van drie posities. Shovlin is normaal gesproken niet verantwoordelijk voor het naar buiten sturen van de Mercedessen, maar hij kreeg de rol plotseling op zich, omdat sportief directeur Ron Meadows niet in Bahrein aanwezig kon zijn.

Vrij belachelijke straf

Russell kreeg in de mediapen na de kwalificatie te horen dat hij kans liep op een straf. Gevraagd door Viaplay of hij naar de stewards moest, antwoordde de Brit sarcastisch: "Hij kwam eigenlijk om te zeggen dat ik niet hoef te komen. Dat is geweldig nieuws van de FIA. Dat waardeer ik." De FIA-afgevaardigde die erbij stond, legde uit dat er alleen een vertegenwoordiger van Mercedes naar de stewards hoefde. Russell vervolgde lachend: "Volgens mij zei hij dat het allemaal oké is en dat er geen straffen worden uitgedeeld."

Hij vertelde vervolgens zijn kant van het verhaal: "Er was een bericht op ons scherm dat zei: 'Verwachte herstarttijd'. Toen we dit bericht zagen, gingen we meteen, omdat het normaal gesproken een race is [naar het einde van de pitstraat]. Maar zodra we vertrokken, realiseerden we ons dat het een verwachte en geen definitieve tijd was. Het was Q2, de eerste run... Het zou vrij belachelijk zijn om hier een straf voor te krijgen, maar dan nog... Er zijn vreemdere dingen gebeurd in deze sport. Als je een boete van €20.000 krijgt, omdat je op het toilet zat... Wie weet!", aldus Russell die wees naar de straf voor Carlos Sainz voor het missen van het volkslied in Japan.

Uiteindelijk kwam die straf er dus toch voor Russell en Antonelli die daarom vanaf P3 en P5 zullen beginnen in Bahrein in plaats van P2 en P4, respectievelijk.

