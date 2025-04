George Russell is de man die Oscar Piastri op zondag zal vergezellen op de voorste startrij voor de Grand Prix van Bahrein. De Brit zag zijn P2 in de kwalificatie niet helemaal aankomen, maar weet ook dat hij op zondag van goeden huize moet komen om een overwinning te pakken.

Na een weekend waarin het team van McLaren voorlopig de spierballen heeft weten te tonen, was het op zaterdag om 18:00 uur onder de kunstlichten van het Sakhir International Circuit tijd voor de kwalificatie richting de race van zondag. Duidelijk was dat de papayagekleurde bolides over een ruime marge leken te beschikken ten opzichte van de rest van het veld, terwijl daarachter bij veel teams de vraagtekens toch behoorlijk groot waren richting de sessie. Met name bij Red Bull Racing en Max Verstappen was het toch verre van veelbelovend wat er in de eerste drie trainingen te zien was.

Artikel gaat verder onder video

P2 is bonus

Uiteindelijk kwam de Nederlander dan ook niet in het stuk voor en moest hij genoegen nemen met slechts P7. Bij Mercedes leek het er ook niet op dat men aan de McLaren-tijden kon komen, maar Russell liet toch anders zien in Q3. Na een zeer goede sessie mag hij op zondag beginnen vanaf de voorste startrij. "We hadden het al mooi gevonden als we binnen een halve seconde van de McLarens hadden gezeten. Tweede op de grid is een bonus. Mijn felicitaties aan Oscar voor een geweldige ronde. Ik heb zin in morgen. Met de wat lagere temperaturen werden we steeds sneller en sneller. P2 biedt een goede kans voor morgen. Realistisch gezien wordt het wel lastig om Oscar morgen te verslaan", zo besluit de Brit zijn reactie vlak na afloop.

Gerelateerd