George Russell heeft tijdens een persconferentie bij de Grand Prix van Bahrein zijn zorgen geuit over de instabiliteit binnen de FIA na het vertrek van Robert Reid. Russell, die ook directeur is van de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), is bezorgd met hoe dingen op dit moment verlopen in de sport.

Robert Reid, die sinds 2021 als vicevoorzitter van de FIA fungeerde onder president Mohammed Ben Sulayem, heeft zijn functie neergelegd. In zijn verklaring op sociale media zei Reid: “Na diep nadenken heb ik de moeilijke beslissing genomen om af te treden als FIA Vicevoorzitter voor Sport. Motorsport verdient leiderschap geworteld in integriteit, verantwoordelijkheid en respect voor processen", zo liet hij onder meer weten. Het vertrek van Reid komt op een moment van onrust binnen de FIA, dat de afgelopen jaren al meerdere belangrijke figuren heeft zien vertrekken.

Russell reageert

Russell reageert vanuit Bahrein op het nieuws: “Helaas is het zo dat elke keer dat we nieuws van die kant van de sport horen, het niet echt een grote verrassing is. Het is vervelend om te zien en elke keer gaat het om personen die zeer gerespecteerd zijn binnen de sport en daar zo lang zitten. Vervolgens vragen we ons af wie de volgende is.” Hij geeft aan dat de GPDA al eerder pogingen heeft ondernomen om nauwer samen te werken met de FIA, maar dat die weinig effect hebben gehad.

Richards en Russell

De kritiek op de FIA houdt niet op bij Russell. Ook David Richards, voorzitter van Motorsport UK, heeft zijn ongenoegen geuit over de huidige gang van zaken binnen de organisatie. Hij beschuldigde de FIA van een verschuiving in het morele kompas en dreigde met juridische stappen vanwege de vermeende erosie van verantwoordelijkheid en goed bestuur. Russell geeft aan dat de GPDA graag wil helpen, maar dat hun invloed beperkt is. “We moeten vertrouwen op de teams en de Formule 1 om samen te werken met de FIA om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen,” voegt de Brit ten slotte toe.

