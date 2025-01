Liam Lawson heeft onthuld dat hij samen met Alex Albon overweegt om samen een huis te kopen in de buurt van de Nürburgring. Lawson en Albon waren in 2021 teamgenoten in de DTM, en hebben beiden erg goede herinneringen overgehouden aan de 'Groene Hel' in Duitsland.

Lawson heeft de traditionele route naar de Formule 1 genomen, gezien hij zowel in de Formule 3 als in de F2 actief is geweest, maar de Nieuw-Zeelander heeft vooral een reputatie opgebouwd door de kunsten die hij toonde in de DTM en de Super Formula, twee categorieën waar hij door Red Bull in recente jaren is ingezet. Lawson won bijna meteen races in de Duitse en Japanse klasse, en werd tweede in het kampioenschap in beide klassen. In de DTM, waar hij in 2021 de jongste racewinnaar ooit werd, zou hij kampioen zijn geworden als hij niet door rivaal Kelvin van der Linde werd geramd in de laatste race, iets waarna Lawson zijn rivaal de "smerigste coureur waar ik ooit tegen heb geracet" noemde.

Tofste dingen die ik ooit heb gedaan

Ondanks het bittere eind aan zijn carrière in de DTM, houdt Lawson goede herinneringen over aan zijn tijd in Duitsland. Zo erg zelfs, dat hij samen met Alex Albon, zijn teamgenoot in 2021, een huis wil kopen aan de Nürburgring, zodat beide mannen regelmatig het legendarische circuit nog kunnen bezoeken. "We hebben het er een paar jaar geleden over gehad en ik wil me er aan houden." liet Lawson weten bij Auto, Motor und Sport. "Het is echt een gave plek. We gingen er regelmatig heen toen we allebei nog in de DTM reden. Toen gingen we er met gewone auto's heen op de Nordschleife. We hadden een eenvoudige VW Golf en een Citroën C3 en hielden contact via Bluetooth en WhatsApp-telefoontjes. We haalden onder andere een BMW M2 en alle andere sportieve auto's in. Eerlijk gezegd was het echt een van de tofste dingen die ik ooit in een auto heb gedaan."

