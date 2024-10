De Williams van Alexander Albon raakte op de vrijdag voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad zwaar beschadigd door een crash met Ollie Bearman. Hij noemde de rookie een idioot, maar vandaag slikt hij zijn woorden in.

Albon was erg snel in de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar halverwege de sessie verloor hij de achterkant op de kerbs van bocht 9. In een poging tegen te sturen en een spin te voorkomen, raakte hij Bearman, die juist voor de Thaise coureur aan de kant was gegaan. De ophanging van Albon brak af en hij belandde met een flinke impact in de Tecpro-muur. Hij moest daardoor de volledig tweede vrije training uitzitten, omdat Williams nog steeds druk bezig was met de reparaties. Bearman, één van de vijf rookies in VT1, moest de sessie ook vroegtijdig staken.

Op het slechtste moment tegengekomen

Bearman kreeg van Albon de schuld en de Williams-coureur noemde hem een 'idioot'. Toen hij eenmaal de herhalingen had gezien, dacht hij er echter iets anders over. "Ik denk dat hem erg laat is verteld [door zijn Ferrari-engineer] dat ik eraan zat te komen", vertelde Albon tegenover de aanwezige media in Mexico-Stad. "Hij deed zijn best om de snelheid weer op te pakken door de twee à drie snelle bochten, maar we kwamen elkaar precies op het slechtste moment op de baan tegen. Volgens mij was er een snelheidsverschil van 100 kilometer per uur. Ik geef mezelf niet de schuld, maar ik denk ook niet dat het helemaal aan Ollie lag. Hem had beter verteld kunnen [dat ik eraan kwam], en de snelheidsverschillen in F1 liggen veel hoger dan in F2, en het is nieuw voor hem, dus het is niet zijn schuld."

An instant session-stopper 💥



This collision between Albon and Bearman brought out the red flags in FP1 😔#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/PMHK85hztL — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

