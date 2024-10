De stewards hebben na afloop van de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad twee incidenten onderzocht. Ze hebben bizar genoeg een gridstraf uitgedeeld aan een Formule 1-coureur die helemaal niet op de grid staat.

George Russell was het snelst tijdens de eerste vrijdagssessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Met een ronde van 1:17.998 was hij ruim drie tienden rapper dan Carlos Sainz. Yuki Tsunoda verraste met de derde stek. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde positie, nadat Red Bull de vloer moest repareren en de training vroegtijdig moest beëindigen met een klein motorprobleem. De top vijf werd gecompleteerd door de Haas van Nico Hülkenberg.

Albon en Bearman lopen onbestraft weg

Alexander Albon was halverwege VT1 een van de snelsten, maar de in Londen geboren Thai verloor de controle over de kerbs in bocht 9 en knalde tegen de langzaam rijdende Ferrari van rookie Ollie Bearman op. De Williams kwam met forse schade tot stilstand in de Tecpro-muur van bocht 10 terecht. De FIA heeft onderzoek gedaan naar de crash, maar heeft er geen straf voor uitgedeeld.

Wie wel is bestraft, is Robert Shwartzman. Ook hij is een juniorrijder van het Ferrari-opleidingsprogramma, maar de Israëliër was achter het stuur gekropen van de Kick Sauber van Zhou Guanyu. Hij zag het ongeluk van Albon en Bearman recht voor zijn neus gebeuren. "Volgens mij heeft Bearman iemand iets aangedaan", riep hij vol adrenaline over de boardradio om vervolgens genoteerd te worden voor inhalen onder de gele vlaggen.

Bijzondere gridpenalty

De stewards zijn tot de conclusie gekomen dat Shwartzman Tsunoda had gepasseerd onder dubbel geel. Voor het overschrijden van Appendix H, artikel 2.5.5.b van de International Sporting Code heeft hij de standaard straf gekregen: een gridpenalty van 5 posities. Aangezien Shwartzman normaal gesproken niet in de Formule 1 racet en ook niet kans lijkt te maken op een stoeltje in 2025, is het eigenlijk een zinloze straf. De FIA heeft dit ook erkend, maar geeft toe dat dit wel gewoon de standaard straf is voor zo'n overtreding.

Shwartzman is overigens niet de enige Formule 1-coureur met een gridstraf die hij binnenkort niet zal kunnen incasseren. Jenson Button viel in 2017 bij McLaren voor één race in voor Fernando Alonso, die bezig was met de Indianapolis 500. Hij raakte Pascal Wehrlein in de bocht voor de tunnel in Monaco, waarbij de Sauber bijna op zijn dak terechtkwam. Button kreeg een gridstraf van 3 plekken opgelegd, maar het was zijn allerlaatste Grand Prix ooit.

