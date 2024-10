George Russell is als allersnelste begonnen aan de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Mercedes-coureur zat 0.317 seconden onder de tijd van Carlos Sainz in Vrije Training 1. Yuki Tsunoda werd verrassend derde, net voor Max Verstappen die de sessie vroegtijdig moest afhaken met mogelijke motorproblemen.

De eerste trainingssessie voor de 25e Grand Prix in de Latijns-Amerikaanse hoofdstad begon om 12:30 uur lokale tijd in droge, maar koele weersomstandigheden. Er waren nog geen vijf minuten verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez, toen de rode vlaggen werden gezwaaid door de marshals. Er lag een stukje koolstofvezel van een auto op het rechte stuk en Andrea Kimi Antonelli, één van de vijf rookies in VT1, reed er met zijn Mercedes overheen. Het licht aan het einde van de pitstraat ging met nog 50 minuten op de klok weer op groen.

Reparaties bij Verstappen

Er werd vermoed dat het stukje koolstofvezel van de rand van de vloer van Verstappen kwam en Red Bull besteedde dan ook bijna tien minuten aan mogelijke reparaties. De energiedrankfabrikant was niet de enige met problemen. Lance Stroll was zonder rondetijd uitgestapt en had zijn helm al afgezet, terwijl Aston Martin de gereedschapskist tevoorschijn haalde. Ondertussen kreeg Pierre Gasly te maken met een naar geurtje in zijn Alpine. De Fransman legde via de boardradio uit dat er wat aan het koken was. Alexander Albon was na 20 minuten het snelst met een 1:19.812, slechts vier duizendsten onder Russell.

Opmerkelijke crash

Albon verloor het plekje bovenaan de tijdenlijst aan Russell, voordat Sainz de beste tijd klokte. De Williams-coureur vloog vervolgens op hoge snelheid de Tecpro-muur in. Hij verloor de controle over de kerbs in bocht 9 en knalde in bocht 10 tegen de Ferrari van Ollie Bearman op. Beiden lagen uit de vrije training en vooral bij Williams was de schade groot. De sessie werd met de rode vlag voor 11 minuten stilgelegd. Alle teams en coureurs verloren kostbare tijd, zeker aangezien er in de volgende trainingssessie met de 2025-banden moet worden gereden en ze dus minder nuttige data kunnen verzamelen in aanloop naar de kwalificatiedag.

Mogelijke motorproblemen

Russell zette uiteindelijk een tijd neer van 1:17.998 en sloot Vrije Training 1 als snelste af. Verstappen kwam met nog 6 minuten te gaan naar binnen met een sputterende motor. "I have no power", klonk het via de boardradio richting Red Bull. De Limburger werd als vierde geklasseerd achter Sainz en de VCARB van Tsunoda. Nico Hülkenberg completeerde de top vijf voor Oscar Piastri, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Liam Lawson en Sergio Pérez.

Rookies

Deze sessie in Mexico-Stad draaide ook om de vijf rookies die meededen. Bearman had nog geen goede tijd kunnen neerzetten, toen hij werd aangereden door Albon, en werd dus twintigste en laatste. Thuisheld Pato O'Ward klokte de dertiende tijd in de McLaren, één positie achter Antonelli. Felipe Drugovich deed ook nog mee voor Aston Martin, maar kwam niet verder dan P18, terwijl Robert Shwartzman in de Kick Sauber, die werd genoteerd voor het inhalen onder gele vlaggen, negentiende werd.

