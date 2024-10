Max Verstappen meldde aan het einde van VT1 problemen met zijn power unit. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner hoeven de fans zich echter geen zorgen te maken, want het gaat volgens de teambaas om een klein probleempje, zo meldt Erik van Haren.

De eerste oefensessie in Mexico is inmiddels achter de rug. De sessie werd tweemaal stilgelegd met een rode vlag. De eerste keer lag er een onderdeel op de baan, waar Kimi Antonelli overheen is gereden. Waar het specifieke onderdeel vandaag kwam, is nog steeds niet duidelijk. De tweede rode vlag werd gezwaaid omdat Oliver Bearman en Alexander Albon elkaar raakte en daarbij de bolides flink hadden beschadigd. George Russell was uiteindelijk bij het vallen van de vlag degene met de snelste ronde achter zijn naam, Verstappen reed de vierde tijd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen meldt power unit-problemen in slotfase VT1: "Er is iets mis met de motor maat"

Klein probleem met power unit Verstappen

Aan het einde van de eerste training gaf Verstappen aan engineer Gianpiero Lambiase aan: "Er is iets mis met de motor maat, ik weet het niet. Hij gedraagt zich niet netjes." Volgens de teambaas van Red Bull Racing gaat het echter om een klein probleem, al onthult Horner niet wat het specifieke probleem is. De tweede vrije training wordt om 00:00 uur Nederlandse tijd verreden en het team weet nog niet zeker of die deadline wordt gehaald, wat betreft de herstelwerkzaamheden.

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat motorisch probleem Max Verstappen in eerste training slechts een 'klein issue' was en dat team hoopt dat het voor volgende sessie is hersteld. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) October 25, 2024

Gerelateerd