In Hongarije zagen we twee oude rivalen, Max Verstappen en Lewis Hamilton, met elkaar knokken. Het gevecht was er eentje om de vingers bij af te likken, al raakten het duo elkaar wel. De wedstrijdleiding hield het bij een race-incident en gaf aan dat Hamilton iets meer had kunnen doen om de botsing te voorkomen. De zevenvoudig kampioen is daar bij Crash.net erg verbaasd over en zal daar vragen over gaan stellen.

Hoewel Mercedes in Oostenrijk en in Groot-Brittannië wist te winnen, is de Duitse renstal nog lang niet waar het wil zijn. De absolute racepace is namelijk nog altijd minder dan de MCL38 en de RB20. In Hongarije kwam Verstappen achter Hamilton terecht, die hij moest inhalen om zicht op het podium te houden. Verstappen zag zijn kans en probeerde Hamilton uit te remmen in de eerste bocht. Dat lukte tot op zekere hoogte. Verstappen zette zijn RB20 naast de W15 en Hamilton stuurde nog even in, waardoor het linkerachterwiel werd gelanceerd en daarmee de hele wagen van Verstappen de lucht in ging.

Blokkerende banden betekent geen controle

Volgens de zevenvoudig kampioen ligt de volledige schuld dan ook bij zijn collega uit Nederland. "Ik denk dat ik al heel ontspannen was over de situatie. Ik zei gewoon, het was gewoon een race-incident, laten we gewoon verder gaan. Als je bedenkt dat één auto op dat moment de controle had en één auto niet. Het is duidelijk dat je geen controle hebt als alle wielen geblokkeerd zijn." Dat Verstappen werd afgeknepen, dat ziet Hamilton iets anders: "En als je naar de herhaling kijkt, zie je dat ik aan het einde van de hele beweging heel erg ver van de apex ben, dus er is veel ruimte aan de rechterkant."

Hamilton wil gesprek met stewards

Toch zagen de stewards dat anders, want die legden uit dat Hamilton wel degelijk meer had kunnen doen om een botsing te voorkomen. Dat er geen straf volgde voor één van beide mannen was omdat de wedstrijdleiding geen van de coureurs als 'overwegend schuldig' kon aanwijzen. Dat Hamilton ook meedeelt in de schuld, dat zit hem niet lekker: "Dus ik ben heel erg verbaasd over de stewards. Ik weet niet wie het heeft getypt, maar dat zal waarschijnlijk een vraag zijn als ik ze op een bepaald moment spreek."

