De toekomst van Sergio Pérez bij het Red Bull F1-team loopt gevaar vanwege het ene tegenvallende resultaat na het andere. Helmut Marko bevestigde eerder al dat er een gesprek zal komen, maar de hoofdadviseur gaat nu zelfs zover om een datum te onthullen.

Pérez zit momenteel in een forse prestatiedip. Red Bull heeft de man uit Guadalajara begin juni een contractverlenging aangeboden, hopend dat die zekerheid tot eind 2025 hem het zelfvertrouwen zou geven om weer te vechten voor podiums, maar in de laatste helft van het tot nu toe verreden seizoen is zijn beste resultaat de zevende posities in de Grands Prix van Oostenrijk en Hongarije. Hij scoorde in de zes races vóór het weekend op de Hungaroring zelfs minder putnen dan Haas-coureur Nico Hülkenberg. Vooral in de kwalificaties heeft Pérez het moeilijk. Twee weken geleden stond zijn RB20 vast in de grindbak van Silverstone tijdens Q1 en ook afgelopen zaterdag vloog hij er in Q1 weer uit. Vanwege een harde crash kwam hij niet verder dan P16 in de kwalificatie.

Beslissing na Spa

"We wachten de volgende race op Spa af en dan zullen we een beslissing nemen," vertelde Marko tegenover Sky Sports Deutschland, die vervolgens werd gevraagd naar reservecoureur Liam Lawson. "Maar Lawson heeft niet alleen die test gedaan," reageerde de Red Bull-topman op de ontwikkeling van de Nieuw-Zeelander die na de Britse Grand Prix een filmdag mocht uitvoeren voor de energiedrankfabrikant. "Hij heeft bijvoorbeeld ook veel in de simulator gezeten, dus hij is zeker een kandidaat mocht het tot een noodzakelijke kandidaat komen."

Ricciardo in plaats van Lawson

Volgens The Race is het echter waarschijnlijker dat Daniel Ricciardo de vervanger van Pérez wordt, mocht Red Bull maatregelen nemen. 'Bronnen hebben aangegeven dat Red Bull van mening is dat Ricciardo een pragmatischer keuze zou zijn, in ieder geval voor de rest van 2024. De reden dat Ricciardo weer serieus in overweging wordt genomen voor het topteam - terwijl dat zo onwaarschijnlijk werd geacht, omdat hij dit jaar naast Yuki Tsunoda nauwelijks indruk had gemaakt - is vanwege de algemene trend van de laatste paar races en het gevoel dat hij op korte termijn eigenlijk de meest betrouwbare optie is,' zo werd geschreven op bovengenoemd medium.

Maandag na GP België

Een belangrijke factor waar Red Bull mee zit is de strijd om het constructeurskampioenschap. De financiële bonussen voor de werknemers als ze de titel opnieuw pakken, spelen een grote rol in de beslissing die genomen moet worden over Pérez. Er zal over de toekomst van de teamgenoot van Max Verstappen worden vergaderd tijdens de zomerstop, maar Marko heeft er haast achter gezet. De bespreking met teambaas Christian Horner zal namelijk al op 29 juli plaatsvinden, de dag na de Grand Prix van België. "Maandag na Spa vlieg ik naar Engeland en bespreek ik de situatie met Horner," onthulde Marko bij oe24.

