Marko erkent grote problemen: "Max is echt boos"

Red Bull Racing zal zich flink achter de oren krabben na de F1 Grand Prix van Hongarije, waarbij Max Verstappen slechts vijfde werd. Zowel de auto als de strategie was niet op niveau en dat zorgde voor enorme irritaties bij Verstappen. De vlam is dan ook weer in de pan geslagen achter de schermen bij Red Bull, zo lijkt Dr. Helmut Marko te bevestigen. "Max is echt boos", zo zegt hij.

De drama lijkt weer helemaal terug te zijn bij Red Bull Racing na de Grand Prix van Hongarije. Het team keerde met een vijfde en zevende positie huiswaarts en scoorde zodoende minder punten dan McLaren en Ferrari. Het constructeurskampioenschap begint in gevaar te komen en ook Verstappen moet zich inmiddels zorgen gaan maken over zijn positie in het klassement bij de coureurs. Dat Verstappen niet goed in z'n vel zit, bleek wel in Boedapest, waar hij - voor het ogen van miljoenen televisiekijkers - meermaals fel uithaalde richting zijn team. Ook na de race was de Nederlandse wereldkampioen niet mild in zijn taalgebruik. En dan zijn er ook nog de veelbelovende updates van Red Bull, die totaal niet lijken te werken.

Verstappen door het lint na dramatische Grand Prix Hongarije

Er wordt achter de schermen bij Red Bull flink met de vuist op tafel geslagen. Nog voor de race liet Verstappen al weten dat sommige mensen bij Red Bull de noodzaak niet in lijken te zien. Deze woorden herhaalde hij na afloop van de race nog maar eens en hij viel ook de strategen van zijn team af. "Ik begrijp er niks van. Ze hebben alle informatie daar [aan de pitmuur, red.]. Misschien moet ik dat maar in mijn eigen auto gaan bouwen, dan kan ik [de strategie] zelf doen", zo sprak hij klare taal. Ook het F-woord werd in Hongarije door Verstappen vaker gebruikt dan dat hij tot op heden dit seizoen gedaan heeft. Marko erkent dat het vijf voor twaalf is en laat weten dat Verstappen inmiddels ziedend is.

"Max is echt boos"

In een interview met F1-Insider geeft Marko aan dat de vlam weer in de pan is geslagen bij Red Bull. "Max is echt boos", zo stelt de adviseur, wiens contract afgelopen weekend werd aangepast. De Oostenrijker zegt dat men bij Red Bull nu alles op alles moet zetten om Verstappen weer handelbaar te krijgen. "We moeten er nu voor zorgen dat zijn humeur verbetert. Onze auto moet weer beter worden", aldus Marko.

Voldoende om over te praten

Dat er achter de schermen met de vuist op tafel is geslagen van diverse kanten, is geen verrassing. Het raceweekend in Hongarije liep op meerde vlakken uit op een deceptie. De woede-uitbarstingen van Verstappen en het feit dat hij zijn team publiekelijk afviel, zorgt bij teambaas Christian Horner voor kopzorgen. De teambaas zei al dat er "achter gesloten deuren" gesproken ging worden. En in die gesprekken zal ook Sergio Pérez een hoofdrol gaan spelen, want de Mexicaan crashte tijdens de kwalificatie, waardoor hij in Hongarije van achteruit naar voren moest komen. Hij kost het team te veel punten en daar gaat men in de zomerstop dan ook een knoop over doorhakken, zo heeft Marko ook al bevestigd.

