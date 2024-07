Max Verstappen was niet te spreken over zijn eigen team na de F1 Grand Prix van Hongarije. De kampioenschapsleider begreep er niks van waarom zijn engineer Gianpiero Lambiase afwezig leek evenals de strategen van Red Bull Racing.

Verstappen moest de wedstrijd op de Hungaroring aanvangen vanaf de derde positie, nadat hij de pole was misgelopen op 0.046 seconden. Hij reed buitenlangs Lando Norris bij de start, maar moest de plek weer teruggeven, omdat hij buiten de baan had ingehaald. De Limburger deed zijn twee pitstops elke keer later dan de concurrentie, waardoor eerst Lewis Hamilton maar later ook Charles Leclerc hem konden undercutten. De Ferrari van de laatstgenoemde terugpakken was geen probleem, maar in het gevecht met de zevenvoudig wereldkampioen remde Verstappen iets te laat en de Red Bull RB20 ging de lucht in na contact tussen hem en Hamilton. Verstappen kwam als vierde aan de finish na gescheld en getier op de boardradio over de strategie.

Op vakantie

Na de tweede pitstop had Lambiase zijn coureur gewaarschuwd om voorzichtig de banden in te rijden, maar Verstappen reed juist als een malle richting Leclerc toe. "Dat deed je lekker voorzichtig," vertelde de engineer sarcastisch, waarop Verstappen reageerde: "Kom nou niet met dat soort bullshit. Jullie zetten me op zo'n slechte strategie, oké? Ik probeer het zelf wel te redden, verdomme!" Wat volgde was een volledig kwartier van radiostilte.

Verstappen werd na afloop van de race gevraagd of de strategieafdeling op vakantie was. "Ja, misschien waren ze er inderdaad niet," antwoordde hij tegenover RTL Deutschland. "Ik begrijp er niks van. Ze hebben alle informatie daar. Misschien moet ik dat maar in mijn eigen auto gaan bouwen, dan kan ik [de strategie] zelf doen."

Minstens derde

De Red Bull-coureur verklaarde verder dat de strategie hem boos maakte en dat het niet per se aan de tegenvallende prestaties van de RB20 lag. "Ik wist al dat het een lastige race zou worden met deze auto en dat het een uitdaging was om McLaren proberen te verslaan. Maar we hadden op zijn minst derde moeten worden, en zelfs dat is niet gelukt. Ik moet het hier nogmaals over gaan hebben met het team, over waarom en hoe het kon gebeuren. We realiseerden niet dat het zo moeilijk zou zijn om [andere auto's op de baan] te volgen," zo sloot Verstappen af.

