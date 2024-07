Max Verstappen en Lewis Hamilton crashten tijdens de Grand Prix van Hongarije, maar de FIA deed het af als een race-incident. Ook Red Bull Racing omschreef het zo, maar dat is volgens Ted Kravitz typisch. De analist en commentator zegt dat Red Bull iets altijd een "race-incident" noemt wanneer het Max Verstappen's fout is.

De botsing tussen Verstappen en Hamilton; iedereen zal het moment inmiddels wel gezien hebben. De twee kemphanen waren fel in gevecht en in de slotfase van de race ging het mis. Hamilton stuurde in om de bocht te nemen, Verstappen verremde zich en schoot rechtdoor, tegen én over de bolide van Hamilton heen. Het leidde tot woede bij Verstappen, terwijl Hamilton zich er niet al te druk om leek te maken. De zevenvoudig wereldkampioen omschreef het later als een race-incident, iets dat ze bij Red Bull en de FIA beaamden. Kravitz is echter een andere mening toegedaan en deze steekt hij niet onder stoelen of banken.

Kravitz sneert naar Red Bull en wijst Verstappen aan als schuldige

In zijn programma Ted's Notebook op YouTube analyseert Kravitz de race altijd op geheel eigen wijze. Dit doet hij terwijl hij rondloopt in de paddock. Zo ook gisteren, na afloop van de Hongaarse Grand Prix. Op het moment dat Kravitz aankomt bij het motorhome van Red Bull, geeft hij even zijn persoonlijke kijk op het moment tussen Hamilton en Verstappen en deelt hij een sneer uit aan Red Bull en Verstappen. "Allereerst, zij [Red Bull] noemen het een race-incident, iets dat Red Bull doet wanneer iets Max Verstappen's fout is", zo zegt hij terwijl Horner voor zijn neus richting de uitgang loopt. "Maar iedereen noemt het verder gewoon Max Verstappen's fout met dat laatste stuk, waarbij zich verremde en rechtdoor zou zijn gegaan als Lewis daar niet instuurde."

Hij vervolgt: "Maar Lewis stuurde wel in, of ja, hij stuurde niet in, hij was daar gewoon. En toen reed Max over zijn wiel. En dat maakte dat Max uiteindelijk niet op het podium finishte, want hij was op Lewis aan het jagen tot dat moment."

