Max Verstappen baarde afgelopen weekend opzien door tot zeer laat in de nacht actief te zijn met een simrace en de drievoudig wereldkampioen kreeg door zijn teleurstellende en heetgebakerde race zelfs het verwijt dat het door zijn late opblijven zou komen. Helmut Marko zegt dat daar niks van waar is.

Dee Grand Prix van Hongarije werd voor Verstappen en Red Bull een race om snel te vergeten. Eigenlijk het hele weekend zat er totaal niet de snelheid in de wagen die men zou willen en dat zorgde voor een hoop frustraties en irritaties bij de drievoudig wereldkampioen. Op de zondag was hij niet te genieten op het vele radioverkeerd dat wer hoorden tijdens de race. Meermaals kreeg hij het flink met Gianpiero Lambiase aan de stok en uiteindelijk belandde hij ook nog in een crash met Lewis Hamilton waarin het duidelijk was dat hij met het stoom uit zijn oren in de bolide zat. De frustrerende middag in Boedapest leverde uiteindelijk een vijfde plek op.

Nog langer wakker

Volgens sommigen had het feit dat Verstappen nog tot diep in de nacht deelnam aan een simrace met Team Redline totaal geen gunstige uitwerking op zijn prestaties op de zondagmiddag. Met name Sky Sports-commentator David Croft benoemde tijdens de uitzending meermaals dat Verstappen nog tot laat in zijn sim zat. "Hij was in Imola nog langer wakker", citeert Motorsport.com Marko tegenover ORF. "Ik weet niet waar de slaaptijden ook alweer vandaan kwamen - en hij won de race. Max heeft een ander ritme dan ik of andere mensen. Het tijdstip waarop hij gisteren naar bed ging, is niets ongewoons voor hem."

Helikopters

De Oostenrijker onthult dat Verstappen 'niet eens om tien uur wakker werd toen de helikopters over zijn motorhome vlogen' tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Ook in Hongarije was er dus niks om bezorgd over te zijn: "Hij heeft zijn slaapquota en dat was zoals gewoonlijk. Dat is dus onzin", stelt Marko over de kritiek richting Verstappen. Ook over de nog niet geweldig werkende upgrades van afgelopen weekend maakt hij zich nog geen zorgen: "Het was de eerste race en Boedapest is niet bepaald een typisch circuit. Laten we afwachten hoe het er op Spa uitziet."

