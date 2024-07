Dr. Helmut Marko (81) is zich ervan bewust dat de huidige ontwikkelingen niet helpen bij het terugbrengen van het goede gevoel bij Max Verstappen (26). De Red Bull-coureur is al enige tijd niet happy en dat is er sinds de Grand Prix van Hongarije niet beter op geworden. Marko wil nu voorkomen dat de boel verder escaleert en dat Verstappen daadwerkelijk gaat nadenken over een vertrek, zo zegt hij.

Het is dit seizoen één groot circus bij Red Bull, zowel voor als achter de schermen. Van het mogelijk grensoverschrijdende gedrag van Horner tot de ruzies met Jos Verstappen en de interne machtsstrijd tussen de verschillende aandeelhouders. Daarnaast wordt er constant gespeculeerd over de toekomst van de coureurs. Sergio Pérez presteert niet en zou mogelijk al na België het veld moeten ruimen ten faveure van Daniel Ricciardo, terwijl Verstappen steeds ongelukkiger lijkt en nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Mercedes, waar Toto Wolff tot op de dag van vandaag nog steeds een stoeltje voor hem vrijhoudt. En alsof dat alles nog niet genoeg is, gaat het de laatste tijd op de baan ook niet meer vanzelf. Het zorgt voor frustraties en irritaties, met name bij Verstappen. Marko wil zijn pupil dan ook zo snel mogelijk weer gelukkig maken.

Artikel gaat verder onder video

Marko erkent grote problemen: "Max is echt boos"Lees meer

Marko is zich bewust van groeiende onvrede Verstappen

Op sportief vlak ging het afgelopen weekend in Hongarije niet goed, maar ook naast de baan viel er weer de nodige afleiding te bespeuren. Verstappen zat - tot ergernis van de criticasters - tot midden in de nacht te simracen, terwijl Marko zijn contract met Red Bull liet aanpassen, iets dat ogenschijnlijk nadelig lijkt uit te pakken voor Verstappen als hij plannen zou hebben om te vertrekken. 'Hij voelt zich nu in de steek gelaten door, van alle mensen, zijn grootste vertrouweling. Marko is zich hiervan ook bewust', zo schrijft F1-Insider, dat een interview hield met de 81-jarige adviseur uit Graz. Marko wil de lucht met Verstappen klaren en hoopt dat Red Bull hem snel kan geven wat hij nodig heeft om gelukkig te zijn.

Marko wil Verstappen weer "goed gevoel" geven

"Nu gaat het erom de auto weer te verbeteren en Max een goed gevoel te geven", zo weet Marko wat er te doen staat. Van de verhalen over hem, de clausule in het contract en het mogelijke vertrek naar Mercedes wil Marko dan ook snel mogelijk afscheid nemen. Een goede auto en een vredige werkomgeving, dat moet er komen. "Dan heeft hij geen reden meer om na te denken over verandering", zo zegt Marko, die ook wel ziet dat de onrust rondom Verstappen weer flink is toegenomen. "En dan zullen de gemoederen weer kalmeren", aldus de Oostenrijker.

LEES MEER: "Red Bull en Horner zijn allemaal megabang voor Verstappen"

Verstappen beste coureur in de Formule 1

Vervolgens steekt Marko nog maar eens de loftrompet over Verstappen. "Hij is de beste coureur in de Formule 1. Hij maakt het verschil. Hij weet ook dat wij dit weten", zo klink het uit de mond van de Red Bull-adviseur, die weet dat Verstappen daardoor het één en ander te vertellen en te eisen heeft binnen het team.

Gerelateerd