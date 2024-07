"Red Bull en Horner zijn allemaal megabang voor Verstappen"

Red Bull Racing heeft de onheil die nu op ze af dreigt te komen aan zichzelf te danken, zo stelt voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers. De Oostenrijkse renstal heeft te lang lopen aanmodderen met Sergio Pérez, waardoor het nu geheel afhankelijk is van Max Verstappen. Albers denkt dan ook dat Red Bull en teambaas Christian Horner inmiddels "megabang" zijn voor de Nederlander.

Verstappen is dé houvast voor Red Bull op dit moment. De Nederlander haalt vaker wel dan niet het maximale - en soms zelfs meer - uit zijn auto en daardoor staat Red Bull nog in beide kampioenschappen bovenaan. Maar de concurrentie komt dichterbij, Verstappen begint langzaam in te leveren en de frustraties nemen toe. Met de zomerstop voor de deur, is er plots meer werk aan de winkel dan Red Bull aan het begin van dit seizoen ooit had kunnen denken. En dat heeft volgens Albers ook alles te maken met de besluiteloosheid van het team rondom Pérez. De Mexicaan is al tijden lang uit vorm en daardoor is Red Bull kostbare punten misgelopen, punten waarvan ze dachten dat Verstappen deze ook wel in z'n eentje kon blijven verzamelen.

Red Bull heeft te lang aangemodderd met Pérez

"Eén ding moeten we niet vergeten: er werkt daar [bij Red Bull, red.] meer dan 1000 man. Die doen allemaal hun stinkende best om een goede auto te bouwen. Er zijn altijd in bepaalde afdelingen een aantal mensen die niet goed functioneren. Ik spreek uit ervaring, dat was ook bij het team waar ik ingestapt ben", zo begint Albers zijn kijk op de hele situatie in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. "Je wil altijd de beste coureur hebben in de auto, want die brengt jou die laatste twee, drie, vier tienden. Bij Max, en dat is mijn persoonlijke mening, hebben ze te lang lopen aanmodderen en rommelen met Pérez. Daar hebben ze heel veel [punten] mee weggegooid."

Horner en Red Bull "megabang" voor Verstappen

Volgens Albers heeft Pérez er met zijn matige prestaties ook voor gezorgd dat Verstappen nu nog meer een superster-status heeft gekregen, omdat Red Bull volledig afhankelijk is geworden van de Nederlander. Als Verstappen de punten niet scoort, doet niemand het, want op Pérez kan men niet rekenen in 2024. En die aansluiting van Pérez was wel nodig geweest, zo concludeert Albers. "Dan krijg je niet zo'n gigantische ster [in je team]. Want ik heb gewoon het gevoel dat ook Red Bull en Horner allemaal gewoon megabang zijn voor Max, want dat is de enige grip en houvast die ze hebben."

