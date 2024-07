'Red Bull draait 180 graden en kiest voor deze coureur om Pérez te vervangen na België'

Het doek voor Sergio Pérez (34) bij Red Bull Racing lijkt spoedig te gaan vallen. Hoewel de Mexicaan een degelijke race reed tijdens de Grand Prix van Hongarije, eindigde hij wel weer buiten de kopgroep - mede omdat hij was gecrasht tijdens de kwalificatie op zaterdag. Liam Lawson en Yuki Tsunoda worden doorgaans genoemd als zijn opvolger, maar Red Bull heeft een andere, verrassende kandidaat op pole staan om het stoeltje van Pérez over te nemen.

Pérez kende wederom een wisselvallig raceweekend. In de kwalificatie werd hij al in een vroeg stadium uitgeschakeld, nadat hij was gecrasht in bocht 8. Hij reed met zijn auto over de natte kerbstones, verloor de controle en ramde zijn bolide in de muur. De Mexicaan moest de Grand Prix in Boedapest zodoende vanuit de achterhoede aanvangen, maar reed wel een goede race, waardoor hij alsnog zevende werd. Een degelijke prestatie, maar als hij niet was gecrasht tijdens de kwalificatie had hij duidelijk meer punten kunnen scoren voor het team. Nu moest Red Bull alsnog toezien hoe bijvoorbeeld McLaren en Ferrari meer punten scoorden dan zij. En dat is precies wat de Oostenrijkse renstal inmiddels dwars zit. Red Bull hecht veel waarde aan het constructeurskampioenschap, maar verliest door de matige prestaties van Pérez steeds meer terrein. Het doek lijkt dan ook te gaan vallen voor de 34-jarige coureur uit Guadalajara.

Red Bull-personeel kan bonus mislopen door Pérez

Dr. Helmut Marko heeft al laten weten dat de bonussen van het personeel van Red Bull afhankelijk zijn van de klassering in het constructeurskampioenschap. Hij noemde het dan ook logisch dat er ook vanuit die hoek druk is ontstaan richting Pérez. Tevens bevestigde de topadviseur dat er na de Grand Prix van België een beslissing wordt genomen over de toekomst van de coureur. De kans lijkt momenteel groot dat Pérez het veld moet ruimen. Veel slechter kan een nieuwkomer het ook niet doen, zo is de gedachte. Iedere rijder zou een bolide zoals de RB20 toch met gemak richting de bovenste posities moeten kunnen brengen? Pérez slaagt hier al tijden niet in. Sinds de Grand Prix van Miami, in mei van dit jaar, weet hij al niet meer in de top 5 te finishen. Op Silverstone scoorde hij zelfs helemaal geen punten.

Red Bull wil coureur die stabiel punten scoort

En dat is waar Red Bull momenteel naar kijkt, zo meldt The Race: welke coureur kan ze in de tweede seizoenshelft stabiel een X-aantal punten per race opleveren? De namen van Tsunoda en Lawson werden recentelijk meermaals genoemd en zij zijn ook absoluut in beeld, maar de grote favoriet is nu toch wel een verrassende naam. Red Bull heeft sinds Hongarije namelijk Daniel Ricciardo bovenaan haar lijstje geplaatst. Niet omdat de Australiër nou zoveel beter zou zijn dan Lawson en Tsunoda, maar wel omdat hij waarschijnlijk de meest betrouwbare optie is om in ieder geval in 2024 de benodigde punten binnen te halen voor het constructeurskampioenschap.

Ricciardo hoeft Verstappen niet te gaan uitdagen

Red Bull wil maar één ding - en dat is de titel veiligstellen. En Ricciardo lijkt voor deze opdracht op dit moment de meest geschikte kandidaat, in ieder geval voor het restant van 2024. De man uit Perth heeft de benodigde ervaring, kent de druk van een topteam en kan doorgaans goed overweg met Verstappen. Tevens wordt er van Ricciardo - die geen al te sterk seizoen kent bij VCARB - ook niet verwacht dat hij het vuur aan de schenen gaat leggen bij Verstappen. Gewoon stabiel punten scoren voor het team; dat is momenteel waar Red Bull naar op zoek is.

Ricciardo weer volop in beeld bij hoofdmacht Red Bull

'Bronnen hebben aangegeven dat Red Bull van mening is dat Riciardo een pragmatischer keuze zou zijn, in ieder geval voor de rest van 2024', zo schrijft bovengenoemd medium. 'De reden dat Ricciardo weer serieus in overweging wordt genomen voor het topteam – terwijl dat zo onwaarschijnlijk werd geacht omdat hij dit jaar naast Yuki Tsunoda nauwelijks indruk had gemaakt – is vanwege de algemene trend van de laatste paar races en het gevoel dat hij op korte termijn eigenlijk de meest betrouwbare optie is.'

