Het personeel van Red Bull Racing is niet blij met de huidige verrichtingen van Sergio Pérez. De Mexicaan scoort de laatste tijd onvoldoende punten voor het team en hierdoor komt het constructeurskampioenschap in gevaar. Dit klassement is bepalend voor de eventuele bonus van het Red Bull-personeel, zo zegt Dr. Helmut Marko.

Het gaat Pérez absoluut niet voor de wind op dit moment in de Formule 1. De 34-jarige coureur beschikt over een uiterst competitieve auto, maar weet al sinds de Grand Prix van China niet meer op het podium te verschijnen. Sterker nog: Pérez sprokkelt maar mondjesmaat punten binnen voor zijn team. En dat begint inmiddels tot kopzorgen te leiden bij het personeel van Red Bull. Zij maken lange dagen en zijn gedurende het jaar veel weg van hun familie - en zij hopen dat deze inspanningen zich in ieder geval uitbetalen richting hun bankrekening. En die kans hebben ze, want als Red Bull de eerste plek pakt in het constructeurskampioenschap, kan het personeelsbestand van de Oostenrijkse renstal een leuk extra zakcentje verwachten in de vorm van een bonus. Maar Pérez brengt deze bonus nu in gevaar.

Voorsprong Red Bull in WK begint te slinken

Max Verstappen doet, ondanks het feit dat de concurrentie een stuk dichterbij is gekomen, nog gewoon mee om de bovenste plaatsen, maar dat geldt al lange tijd niet meer voor Pérez. De Mexicaan worstelt met zijn vorm, is regelmatig betrokken bij incidenten en scoort daardoor te weinig punten voor het team. Hierdoor is de voorsprong bij de constructeurs - in aanloop naar de Hongaarse Grand Prix - inmiddels geslonken tot 71 punten ten opzichte van Ferrari. McLaren zit daar heel kort achter en ook Mercedes is de laatste weken bezig aan een fikse inhaalslag. Red Bull voelt de druk toenemen - en hoewel Verstappen nog steeds prima presteert, scoort hij wel vaak als enige veel punten voor het team. De concurrentie verzamelt over twee auto's doorgaans meer punten en weet daarom het gat in het kampioenschap steeds verder te dichten.

Bonus Red Bull-personeel zorgt voor extra druk

Marko erkent dat de slechte vorm van Pérez inmiddels ook zorgt voor druk vanuit het personeel van Red Bull. "De bonusbetalingen aan alle medewerkers zijn hiervan [van de prestaties in het constructeurskampioenschap, red.] afhankelijk", zo vertelt de adviseur in gesprek met Kronen Zeitung. Marko snapt dan ook wel dat de druk op Pérez verder toeneemt. "Het is dus logisch dat je van deze kant extra druk voelt", zo zet hij de Mexicaan nog maar eens op scherp.

Red Bull gaat positie Pérez in zomer evalueren

Het lijkt erop dat Red Bull in de zomer de situatie van Pérez gaat evalueren. De Mexicaan tekende weliswaar al vroeg in het seizoen een contractverlenging, maar in deze overeenkomst is een prestatieclausule opgenomen. Naar verluidt wil Red Bull haar coureur nog in Hongarije en België de kans geven, alvorens ze een knoop doorhakken over zijn toekomst. Yuki Tsunoda heeft al aangegeven maar wat graag het stoeltje van Pérez over te willen nemen, maar ook Liam Lawson en Daniel Ricciardo hebben interesse, al lijken zij niet de voorkeur te hebben.