Max Verstappen (26) heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije al meermaals uitgesproken over de verwachtingen van Red Bull Racing voor dit raceweekend. "Voor iedereen wordt dit een belangrijk weekend", zo zei hij, doelend op een groot updatepakket dat zijn team meeneemt naar de Hungaroring. Dr. Helmut Marko is echter sceptisch en waarschuwt Verstappen alvast.

Red Bull Racing heeft de laatste weken wat meer moeite om de overwinningen aaneen te rijgen. De concurrentie komt duidelijk dichterbij en daarnaast staat Verstappen er vaak alleen voor, aangezien Sergio Pérez worstelt met zijn vorm en doorgaans niet aan de voorkant van het veld meedoet. Verstappen heeft zijn hoop dan ook gevestigd op Hongarije, waar Red Bull een groot updatepakket introduceert, iets dat ze nog niet eerder hebben gedaan dit seizoen. "We hebben dit seizoen al wel updates geïntroduceerd, maar nog geen grote dingen. Het pakket voor dit weekend is groter dan dat we tot nu toe hebben meegebracht. Voor iedereen wordt dit een belangrijk weekend", zo zei Verstappen al. Marko heeft echter een stuk minder vertrouwen in dit pakket.

Verstappen hoopt op stap voorwaarts, Marko twijfelt

Verstappen vestigt duidelijk al z'n hoop op de upgrades voor dit weekend. "Dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk het wel. Als dit ons niet meer rondetijd gaat opleveren, dan weet ik niet hoe de rest van het seizoen zich ontwikkelt", zo liet de regerend wereldkampioen optekenen. Marko zegt echter dat "de laatste bevindingen" niet perse gunstig zijn voor Verstappen. Wel hoopt Marko dat de hoge temperaturen in Hongarije Red Bull wat meer in de kaart spelen. "Ik hoop dat de oude wijsheid dat onze auto's beter presteren bij hoge temperaturen stand zal houden in Boedapest", zo zegt de man uit Graz in gesprek met Kronen Zeitung.

Marko "sceptisch" op basis van laatste data

Er is sinds de race op Silverstone hard gewerkt door Red Bull aan nieuwe onderdelen. Tot op het allerlaatste moment heeft men nog lopen sleutelen en werden de nieuwe ideeën getest op de simulator. Maar de meest recente bevindingen geven Marko weinig hoop. "Op basis van de laatste bevindingen ben ik nogal sceptisch", zo waarschuwt hij. "We hebben problemen met het balanceren van de auto en het vervolgens op de juiste temperatuur krijgen van de banden. Waar het McLaren onlangs lukte dit meteen voor elkaar te krijgen, lukt het ons vaak met moeite pas in de derde vrije training of alleen in de kwalificatie."

Red Bull wil weer op eigen kracht winnen

Marko hoopt wel dat Red Bull erin slaagt een stap te zetten op de Hungaroring, want de Oostenrijker wil niet dat zijn team afhankelijk gaat worden van de concurrentie. "We hopen dat dit [de update, red.] werkt, want ons doel is weer op eigen kracht winnen. We kunnen er niet op vertrouwen dat McLaren, Mercedes en Ferrari op de lange termijn blijven stuivertje wisselen", aldus Marko.

