Max Verstappen heeft onthuld dat Red Bull Racing dit weekend tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije upgrades mee gaat nemen, in een poging om weer het dominante team te worden. McLaren en Mercedes domineren namelijk de laatste paar weken.

Tegenover Motorsport.com zegt Verstappen dat Red Bull met upgrades naar Hongarije komt, iets wat onder meer Mercedes ook gaat doen. "Ik verwacht niet dat het nu ineens anders zal zijn. We hebben dit weekend wel upgrades mee en hopelijk geven die een boost, maar we moeten nog zien hoe dat uitpakt. We hebben dit seizoen al wel updates geïntroduceerd, maar nog geen grote dingen. Het pakket voor dit weekend is groter dan wat we tot nu toe hebben meegebracht. Voor iedereen wordt dit een belangrijk weekend."

Verstappen ziet belangrijk weekend in Hongarije

Vanwege de grote upgrade die mee wordt genomen naar Hongarije, denkt Verstappen dat dit wel eens een cruciaal weekend kan worden. "Dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk het wel. Als dit ons niet meer rondetijd gaat opleveren, dan weet ik niet hoe de rest van het seizoen zich ontwikkelt, al weet ik natuurlijk ook niet wat de andere teams doen. Maar goed, wij hebben de focus op onszelf. Wij hebben best veel nieuwe onderdelen mee en ik hoop dat die dingen ons rondetijd opleveren"

Verstappen hoopt dat upgrades Red Bull werken

Verstappen is van mening dat als de upgrades komende weekend, en de komende weken, niet werken, Red Bull het simpelweg niet goed genoeg heeft gedaan. "Andere teams hebben grotere stappen gezet dan wij, dat is duidelijk. Tegelijkertijd weet ik dat het team zo hard pusht als dat het gaat. Sommige dingen zitten misschien in de set-up, al hebben we ook gewoon pure snelheid nodig. Als het leidende team hebben we natuurlijk minder windtunneltijd, al wil ik dat niet als excuus gebruiken. Het is natuurlijk een feit, maar we proberen het maximale te doen met de tijd die we nog wel hebben. Als een updatepakket niet werkt, dan is dat natuurlijk nooit goed. Je werkt altijd aan dingen en gaat ervan uit dat het beter wordt." Onder meer Mercedes en McLaren hebben dit jaar al succesvol upgrades gebracht die de auto flink verbeterde, terwijl Aston Martin en Ferrari op het oog met hun upgrades alleen maar achteruit zijn gegaan. Verstappen zal hopen dat Red Bull in de eerste groep zal zitten.

