Ferrari heeft sinds de Grand Prix van Monaco een stapje terug moeten doen in de rangorde, maar volgens Frederic Vasseur kan de concurrentie haar borst natmaken voor de Grand Prix van Hongarije van aankomend weekend. Ferrari neemt een gloednieuwe update mee en die zou Charles Leclerc en Carlos Sainz weer terug moeten brengen naar de bovenkant van het veld.

In Monaco wist Ferrari voor het laatst een zege te boeken in het huidige F1-seizoen. Leclerc pakte daar een thuisoverwinning, maar sindsdien is het een beetje bergafwaarts gegaan met de Italiaanse renstal. In Canada, Spanje en Groot-Brittannië stonden ze niet op het podium. De Scuderia moet niet alleen al enige tijd haar meerdere erkennen in McLaren, maar inmiddels ook in Mercedes. Teambaas Vasseur wil dan ook terugslaan en verwacht dat dit in Hongarije al gaat gebeuren. Nu de Formule 1 even een weekje rust heeft gehad, kon Ferrari haar updatepakket voor de Hungaroring optimaal voorbereiden. De verwachtingen zijn hoog.

Artikel gaat verder onder video

Marko erkent: 'Newey heeft aantal topaanbiedingen op zak, ook uit Engeland'Lees meer

Ferrari waarschuwt concurrentie met update in Hongarije

Als het pakket met updates uitpakt zoals Ferrari berekend heeft, dan kan de concurrentie, inclusief Red Bull, haar borst natmaken. De updates zouden een dusdanige stap voorwaarts moeten zijn, dat Ferrari direct weer om de voorste plaatsen - en dus overwinningen - mee moet kunnen doen. In Boedapest komt Ferrari onder meer met een evolutie van de vloer. "Ik ben overtuigd dat het pakket dat we meenemen naar de Hungaroring ons in staat zal stellen om vooraan mee te doen", zo klinkt Vasseur hoopvol en zelfverzekerd. "We hebben in de fabriek hard gewerkt en daarom nemen we naar Boedapest een evolutie van de vloer mee waarvan we denken dat deze onze coureurs een auto geeft waarmee ze op hun best kunnen rijden."

Iedere honderdste van een seconde telt

De laatste races ligt het veld dusdanig dicht bij elkaar, dat niet iedere tiende, maar iedere honderdste van een seconde telt en het verschil kan maken. Leclerc en Sainz hadden sinds de laatste update echter niet meer het volledige vertrouwen in de SF-24, waardoor ze niet op de milliseconde het maximale eruit durfden te trappen. Dat moet met de update in Hongarije verholpen zijn, aldus Vasseur. "Het [de eerdere update, red.] had bijwerkingen waardoor de auto moeilijker te besturen was. Dit seizoen vechten we om honderdsten van een seconde, dus Charles en Carlos moeten hun uiterste best doen en vertrouwen hebben in de auto, mits ze de best mogelijke resultaten willen behalen. Nog belangrijker is dit in de kwalificatie, wanneer ze hun auto tot het uiterste moeten drijven."

Gerelateerd