Marko erkent: 'Newey heeft aantal topaanbiedingen op zak, ook uit Engeland'

Adrian Newey (65) zou in vergevorderde gesprekken zijn met het Formule 1-team van Aston Martin, terwijl ook Ferrari en McLaren naar zijn diensten lijken te hengelen. Dr. Helmut Marko, die bij Red Bull Racing jarenlang samenwerkte met Newey, erkent dat de ingenieur de teams voor het uitkiezen heeft en bevestigt dat er ook aanbiedingen "uit Engeland" bij zitten.

Toen het nieuws naar buiten kwam dat Newey ging vertrekken bij Red Bulll duurde het niet lang voordat andere teams op de grid interesse toonden in zijn diensten. De topontwerper is vanwege zijn ervaring en bewezen kwaliteiten enorm gewild in de paddock. Ferrari leek dicht bij een akkoord met Newey, maar volgens de laatste berichten zijn de onderhandelingen inmiddels vastgelopen. Aston Martin zou nu de beste papieren hebben om de topman in te lijven. Marko erkent dat Newey de teams voor het uitkiezen heeft en bevestigt ook dat hij aanbiedingen op zak heeft van onder andere teams "uit Engeland".

Adrian Newey heeft "aantal topaanbiedingen" op zak

In gesprek met het Oostenrijkse OE24 gaat Marko in op de situatie bij Ferrari. Wanneer hij de vraag krijgt of Lewis Hamilton een fout heeft begaan door al zo vroeg in het seizoen bij de Italiaanse renstal te tekenen, zegt Marko: "Ik kan daar niet over oordelen. Ook dat zal spannend zijn. Ferrari heeft in chassisbaas Cardile een belangrijke man verloren." Vervolgens legt hij de link met Newey: "Laten we afwachten wat er gebeurt met Adrian Newey. Hij heeft een aantal topaanbiedingen, onder meer uit Engeland, en kan zelf beslissen waar hij naartoe gaat."

Meerdere teams hebben basis in Engeland

Het hoofdkantoor van Aston Martin bevindt zich weliswaar in Engeland [in Silverstone, Northamptonshire], maar dat geldt voor meer Formule 1-teams. Ook Mercedes, McLaren, Williams, Alpine en zelfs Haas hebben hun technische basis in het Verenigd-Koninkrijk gevestigd. Van welke teams Newey een "topaanbieding" op zak heeft, blijft dan ook gissen, al zijn de namen van Mercedes, McLaren en Williams al wel genoemd in de wandelgangen.

