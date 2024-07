Adrian Newey (65) lijkt nog niet klaar in de Formule 1. De Brit kondigde kortgeleden zijn afscheid bij Red Bull Racing aan en sindsdien wordt er door andere teams flink getrokken aan zijn diensten. Newey zou bijvoorbeeld gesproken hebben met Ferrari, maar de Italiaanse renstal staat niet op pole om hem binnen te halen. De beste papieren zijn momenteel in handen van Aston Martin.

Sinds bekend werd dat Newey zijn koffers ging pakken bij Red Bull, is er flink gespeculeerd over zijn toekomst. Vrijwel ieder team op de grid zou maar wat graag beschikken over de kennis en geniale ingevingen van de man die jarenlang hét brein was achter de succesvolle bolides van Red Bull. Ferrari leek lange tijd op pole te staan om Newey in te lijven, mede omdat de ingenieur had gezegd spijt te hebben van het feit dat hij nooit met Ferrari en Lewis Hamilton had samengewerkt. Echter, de gesprekken tussen Newey en het iconisch team zijn vastgelopen. Afgelopen vrijdag wist de Italiaanse tak van Motorsport.com al te melden dat Ferrari geen optie meer is voor Newey en Last Word On Sports sluit zich hier nu bij aan.

Artikel gaat verder onder video

Andy Cowell nieuwe CEO Aston Martin, Red Bull sprak ook met voormalig Mercedes-genieLees meer

Ferrari niet meer in beeld, Aston Martin op pole voor Newey

De meest waarschijnlijke nieuwe bestemming van Newey is Aston Martin, zo laat het medium weten. 'Toen zijn vertrek bij Red Bull werd aangekondigd, werd er niemand sterker gelinkt aan Newey dan Ferrari. Newey heeft talloze keren gezegd dat hij het betreurt dat hij geen Ferrari-periode heeft gehad in zijn F1-carrière. Bovendien noemde de 65-jarige rond deze tijd vorig jaar de namen van Lewis Hamilton en Fernando Alonso als twee coureurs met wie hij had willen werken. In theorie leken alle sterren gunstig te staan voor een overstap naar Maranello', zo valt te lezen. 'Desondanks is er een groeiende consensus dat de onderhandelingen met het team van Fred Vasseur zijn vastgelopen'.

Gesprekken met Newey in vergevorderd stadium

Het is nu Aston Martin dat op pole staat om Newey te contracteren. 'Na uitgebreide gesprekken lijkt het erop dat Aston Martin de meest waarschijnlijke bestemming is voor Adrian Newey. Newey bracht een paar weken geleden een bezoek aan de fabriek van het team en Lawrence Stroll gaf al sinds het begin van 2024 aan dat hij openstaat voor een overstap. Sindsdien zijn de contractonderhandelingen alleen maar verder gevorderd', aldus de bron.

LEES MEER: Wolff zag Antonelli schitteren in schaduw Hamilton: "Heeft nog niet eens zijn rijbewijs"

Uitkomst zal nog tijdje geheim blijven

Het gaat verder: 'Natuurlijk zal het nog wel een paar maanden duren voordat er iets officieel wordt. Bij welk team de voormalig Red Bull-engineer ook komt, zijn komst zal nog wel een tijdje niet openbaar gemaakt worden. Dat gezegd hebbende, kan Aston Martin optimistisch zijn over hun kansen.'

Gerelateerd