Wolff zag Antonelli schitteren in schaduw Hamilton: "Heeft nog niet eens zijn rijbewijs"

Het was een fantastisch weekend voor Mercedes en teambaas Toto Wolff op Silverstone in Groot-Brittannië. De meeste aandacht ging uit naar de overwinning van Lewis Hamilton in zijn thuisrace, maar een dag eerder won zijn mogelijke opvolger, Andrea Kimi Antonelli (17), de Sprint in de Formule 2. Wolff kan zijn geluk niet op. "Dit heeft nogal een impact", zo zegt hij.

Antonelli wordt al langere tijd gezien als een potentieel wonderkind, misschien wel van het kaliber Max Verstappen. Echter, de piepjonge Italiaan kent momenteel een ietwat teleurstellend jaar in de Formule 2. De druk op zijn schouders is misschien iets te veel geworden de laatste tijd en daarom is Wolff enorm blij dat Antonelli de Sprint op zaterdag wist te winnen met Prema. De jonge coureur deed dit op overtuigende wijze én in natte omstandigheden, waardoor het extra lastig was om op de baan te blijven. Een dag later mocht Wolff nog een keer juichen, want toen kwam 'zijn' Hamilton als winnaar over de streep in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen boekte eindelijk weer eens een overwinning na zo lang droog te hebben gestaan. Wolff is bijzonder content met zijn coureurs.

Wolff onder de indruk van Antonelli op Silverstone

De chef van Mercedes was onder de indruk van hetgeen Antonelli liet zien op de regenachtige zaterdag op Silverstone. "Toen ik hem zaterdag over het water zag vliegen... Ik bedoel, soms was hij wel 2 seconden sneller dan wie dan ook. Je ziet het talent, het vermogen en het potentieel van deze jongeman", zo wordt Wolff geciteerd door Formu1a.uno. "Het winnen van deze race heeft, denk ik, een hoop druk van zijn schouders afgehaald. Het [de overwinning] was iets wat hij nodig had", aldus de Oostenrijkse teambaas.

Dubbel succes in Groot-Brittannië voor Wolff

Dat Hamilton een dag later ook nog voor Mercedes de tweede opeenvolgende Formule 1-overwinning van dit seizoen wist te boeken, was een enorme kers op de taart voor Wolff. "Het heeft nogal wat impact op dit moment, nu we de beste Britse coureur met ons de Britse GP zien winnen - en in de garage staat deze jonge Italiaan [Antonelli, red.] die nog niet eens zijn rijbewijs heeft", zo kan Wolff zijn geluk niet op.

