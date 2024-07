Max Verstappen (26) gaat fier aan kop in het coureurskampioenschap in de Formule 1, maar zijn voorsprong breidt zich niet meer zo snel uit als dat hij tot voor kort gewend was. De concurrentie komt met rasse schreden dichterbij en Verstappen weet dat hij nu iedere race tot het uiterste moet gaan. "Ik denk dat dit de rest van het seizoen zo zal blijven", zo zegt hij.

Verstappen was afgelopen weekend, samen met collega's Christian Horner, Adrian Newey, David Coulthard, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez en nog vele anderen, te gast op het Goodwood Festival of Speed. Daar sprak hij met Karun Chandhok, die als analist vaak te zien is bij Sky Sports, over het huidige Formule 1-seizoen. Verstappen, die momenteel nog 84 voorsprong heeft in het WK op nummer twee Lando Norris, ziet dat het hem dit jaar niet zo makkelijk komt aanwaaien als vorig seizoen, toen hij vrijwel alles met twee vinger in de neus wist te winnen. Verstappen zag Red Bull nog wel sterk aan 2024 beginnen, maar weet dat het inmiddels stuivertje wisselen is wat betreft wie er per raceweekend de favoriet is.

Artikel gaat verder onder video

Wolff zag Antonelli schitteren in schaduw Hamilton: "Heeft nog niet eens zijn rijbewijs"Lees meer

Verstappen verwacht dat strijd voorin aanhoudt

Op de vraag of hij het leuk vindt dat het gat met zijn rivalen kleiner is geworden, antwoordde de Nederlander: "Natuurlijk. We hebben een aantal mooie jaren gehad [met Red Bull, red.] en dit jaar zijn we ook heel competitief van start gegaan, maar nu is iedereen een beetje aan het inlopen." Verstappen moet nu echt vechten voor iedere overwinning. De ene keer met McLaren, de andere keer met Mercedes. "Elke race is een echte strijd, dus dat is geweldig. Ik denk dat dit de rest van het seizoen zo zal blijven. We weten niet echt wat er gaat gebeuren en dat is geweldig voor de sport", zo erkent de regerend wereldkampioen.

LEES MEER: Marko erkent: 'Newey heeft aantal topaanbiedingen op zak, ook uit Engeland'

Iedereen zat hierop te wachten

"Als je naar het geheel kijkt, dan is het gewoon geweldig om zoveel fantastische coureurs in de Formule 1 te hebben, wat het moeilijk maakt om te winnen", zo vervolgt Verstappen zijn verhaal. "Ik denk dat iedereen hier ook op zat te wachten en dit is wat de F1-fans willen zien. Het is geweldig om dit tussen zoveel verschillende teams te hebben. De rest van het jaar wordt geweldig."

Gerelateerd