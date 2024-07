Dat Jos Verstappen, vader van Red Bull Racing-coureur en drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, dit jaar niet blij is met teambaas Christian Horner en Red Bull sinds het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van de Brit, is inmiddels geen geheim meer. Red Bull en de twee heren zelf lijken nu een poging te wagen de situatie - in ieder geval in het openbaar - onder controle te krijgen.

Jos Verstappen heeft zich dit seizoen al vaak geïrriteerd uitgelaten over de situatie bij Red Bull Racing, waarbij hij zich vooral richt op teambaas Horner. De relatie tussen de twee was niet best, maar nu zou het op de Hungaroring zo zijn dat de twee elkaar weer in de ogen aan willen kijken. Dit weet De Telegraaf te melden. "Los van de contractsituatie van Marko is het op de Hungaroring ook noemenswaardig dat Horner weer on speaking terms is met Max Verstappens vader Jos. Dat was begin deze maand in Oostenrijk nog ondenkbaar, toen Verstappen senior zich terugtrok van een demorun omdat hij had begrepen dat Horner dat had willen voorkomen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen stoort zich aan Red Bull: "Sommige mensen moeten wakker worden"

Contract Marko aangepast om clausule Verstappen aan te pakken

Eerder kon De Telegraaf al melden dat er een aanpassing in het contract van adviseur Helmut Marko is gedaan, waardoor de toekomst van de Oostenrijker nu tot eind 2026 zeker is. Belangrijker voor Red Bull is dat de clausule van Max Verstappen die te maken had met Marko, nu niet meer geldig is en de Nederlander een stuk lastiger onder zijn contract uit kan komen dan voorheen het geval was. In de huidige onzekere situatie van Red Bull zal dit welkom nieuws zijn voor het team, dat al maanden aan moet horen hoe Mercedes-teambaas Toto Wolff zich in het openbaar richt tot Verstappen.

OOK INTERESSANT: Marko schuift Lawson naar voren als kandidaat om Pérez op te volgen: "We gaan om de tafel"

Mintzlaff en Mark Mateschitz bezig met brandjes blussen bij Red Bull

Mede hierdoor ziet De Telegraaf dat twee belangrijke mensen binnen Red Bull, sportbaas Oliver Mintzlaff en Mark Mateschitz, ervoor hebben gezorgd dat dit contract aangepast werd en er weer rust in de tent kwam rondom de toekomst van Verstappen en Marko. "Red Bulls sportbaas Oliver Mintzlaff en ook Mark Mateschitz, de man die 49 procent van de Red Bull-aandelen in handen heeft, is er de laatste weken veel aan gelegen om de rust te laten terugkeren rond het Formule 1-team. Zeker Mintzlaff heeft zich daar in een aantal gesprekken met betrokkenen aanzienlijk voor ingezet en op Marko ingepraat dat het aanpassen van diens verbintenis de beste oplossing is voor alle partijen." Dit, samen met het nieuws rondom Jos Verstappen en Horner, moet ervoor gaan zorgen dat de focus weer komt te liggen op het sportieve gedeelte. Ook op dit gebied gaat het de laatste raceweekenden namelijk niet vanzelf.

Gerelateerd