Helmut Marko lijkt het wel te zien zitten om Liam Lawson in de Red Bull van Sergio Pérez te zetten. De hoofdadviseur van het team waar ook Max Verstappen voor uitkomt, schuift de reservecoureur in ieder geval naar voren mocht het nodig zijn. Na de F1 Grand Prix van België gaat de energiedrankfabrikant een beslissing nemen.

Pérez stelt dit seizoen keer op keer teleur. Hij zit momenteel in een flinke prestatiedip. Red Bull heeft de Mexicaan begin juni een contractverlenging voor tot en met 2025 aangeboden, hopend dat die zekerheid hem het zelfvertrouwen zou geven om weer te vechten voor podiums, maar in de laatste helft van het tot nu toe verreden seizoen is zijn beste resultaat de zevende positie in de Grand Prix van Oostenrijk. Hij heeft in de afgelopen zes wedstrijden minder punten gescoord dan Haas-coureur Nico Hülkenberg. Vooral in de kwalificaties heeft Pérez het lastig. Twee weken geleden stond zijn RB20 vast in de grindbak op Silverstone tijdens Q1 en ook dit weekend vloog hij er in Q1 weer uit. Vanwege een harde crash kwam hij niet verder dan P16 in de kwalificatie.

Punten belangrijke motivatie

"Ik bedoel, uiteindelijk draait alles om prestaties en dat is in elke sport zo, en al helemaal in de Formule 1," begon Marko tegenover Viaplay. "Dus ik wil ingaan op details over contracten of wat dan ook. Er zal een meeting zijn na Spa." Op de vraag van de Nederlandse tv-zender wanneer Red Bull maatregelen gaat nemen, antwoordde hij: "Zoals al ik zei, we gaan om de tafel zitten na Spa en het probleem bespreken. Het is een probleem. Ons team krijgt alleen een bonus op basis van onze positie in het constructeurskampioenschap, dus het is een zeer belangrijke motivatiefactor. En ja, Checo heeft de afgelopen races niet veel punten gescoord."

Liam Lawson

Bij Sky Sports Deutschland durfde Marko zelfs zover te gaan door alvast een mogelijke opvolger naar voren te schuiven, mocht Red Bull het nodig vinden om Pérez zijn koffers te laten pakken. "Nogmaals, we wachten de volgende race op Spa af en dan zullen we een beslissing nemen," zo herhaalde hij, maar ditmaal werd hij specifiek gevraagd naar Liam Lawson. "Maar Lawson heeft niet alleen die test gedaan," reageerde Marko op de ontwikkeling van de Nieuw-Zeelander die na de Britse Grand Prix een filmdag mocht uitvoeren voor Red Bull. "Hij heeft bijvoorbeeld ook veel in de simulator gezeten, dus hij is zeker een kandidaat mocht het tot een noodzakelijke kandidaat komen."

