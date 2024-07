Christian Horner kan opnieuw niet tevreden zijn over de prestaties van Sergio Pérez. Voor het tweede achtereenvolgende raceweekend zorgde de coureur van Red Bull Racing voor een rode vlag in Q1. De energiedrankfabrikant heeft een boel werk aan de winkel om de auto te repareren voor de F1 Grand Prix van Hongarije.

De kwalificatie op de Hungaroring werd in wisselvallige omstandigheden verreden. Hier en daar viel er wat regen, al was het nooit nat genoeg voor de intermediates, en de baan droogde steeds snel op vanwege de warme temperaturen. Toch bleek het glad te zijn in de eerste sessie. Nadat George Russell een foutje maakte in de achtste bocht van het circuit in Mogyoród en daardoor niet door kon gaan naar Q2, ging Pérez er op dezelfde plek vanaf. De Mexicaan kwam hard in de bandenstapels terecht. Max Verstappen maakte een betere kwalificatie mee, maar was niet erg enthousiast over zijn derde plek. De Limburger werd door beide McLarens verslagen.

Omstandigheden voor iedereen hetzelfde

"Ten eerste ben ik opgelucht dat hij oké is, want het was namelijk best een zwaar ongeluk," begon Horner, gevraagd door F1 TV naar de toekomst van Pérez na opnieuw een teleurstellende kwalificatie. "Het is ontzettend zonde, want gisteren zag het er nog goed uit voor hem. Het waren ook lastige omstandigheden." Wel voegt de teambaas er nog aan toe: "Maar het was hetzelfde voor iedereen." De schade aan de RB20 is groot. "Hij zal de regen op zijn vizier vast gezien hebben en toen verloor hij de controle over de auto. Helaas heeft dat geresulteerd in een boel schade."

Max Uitstappen

Horner legde vervolgens uit waarom Verstappen uitstapte tijdens de late rode vlag in Q3 die werd veroorzaakt door een crash van Yuki Tsunoda. "Er zouden op het eind alleen maar spelletjes gespeeld worden." Met uitzondering van Daniel Ricciardo verbeterde niemand zijn tijd. "We hadden ons rondje al gedaan en we hadden geen banden meer over. Je gaat dan ook je tijd niet meer kunnen verbeteren. Het is beter om dan de auto te sparen en hem in de garage te laten staan."

