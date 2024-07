Sergio Pérez heeft zich tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw geen goede dienst bewezen om zijn stoeltje bij Red Bull veilig te stellen. Tijdens de eerste kwalificatiesessie crashte de Mexicaan zijn RB19 in de muur, waardoor hij morgen als zestiende start. Tevens was er flinke schade.

Pérez heeft bij het team van Red Bull door de jaren heen wel vaker een mindere periode laten zien, maar wat de man uit Guadalajara de afgelopen tijd laat zien, spant echt de kroon. Pérez komt eigenlijk al raceslang niet meer in het stuk voor en blijft de ene na de andere flater op de mat leggen. Dat alles gebeurt tot overmaat van ramp ook nog eens vlak nadat Red Bull hem beloond heeft met een nieuw contract voor de komende twee seizoenen. Desalniettemin is de toekomst van de routinier bij het team allerminst zeker: volgens diverse berichten zou Red Bull namelijk middels een speciale clausule na de Grand Prix van België afscheid van hem kunnen nemen.

Crash Pérez

Dus is het duidelijk wat Pérez moet doen: presteren. In Hongarije is de Mexicaan echter met het tegenovergestelde begonnen tijdens Q1. Tijdens de verraderlijke omstandigheden op de Hungaroring verloor hij de controle over de bolide en parkeerde hij zijn wagen in de muur. Het betekent dat hij op zondag weer vanaf een totaal ongewenste startpositie moet beginnen aan de Grand Prix van Hongarije. Bovendien leek het erop dat hij flink wat schade gereden had aan zijn wagen, waarbij mogelijk zijn versnellingsbak cruciaal beschadigd is. Bovendien zal de schade met het oog op de budgetcap opnieuw voor een hoop hoofdpijn zorgen in Milton Keynes. Opnieuw geen beste beurt voor Pérez, die toch meer en meer moet gaan vrezen voor zijn toekomst binnen het team.

Perez is ok, but his Red Bull certainly isn't...



He'll start tomorrow's race from P15 at best 😖#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tPGEEw3Lqg — Formula 1 (@F1) July 20, 2024

