Max Verstappen moest zaterdag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije de twee auto's van McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri, voor zich dulden. De Nederlander heeft er alles uit proberen te halen, zegt hij zelf.

Verstappen zegt direct na de kwalificatie dat hij uiteindelijk alles heeft gedaan wat hij kon. "Ik heb het geprobeerd. Het hele weekend lopen we al achter de feiten aan. Dat was vandaag tijdens de kwalificatie ook het geval. Ik probeerde het zo spannend mogelijk te maken, maar helaas was het niet genoeg. Het is lastig uit te leggen waarom dat zo is. Ik had wat meer grip gewild, maar dat is er momenteel niet. P3 is in ieder geval aardig en ik hoop dat de auto morgen tijdens de race goed is. Dat we in ieder geval hun [McLaren] kunnen volgen." Verstappen gaat de extra concurrentie voor pole en de zeges niet uit de weg, maar wil dan wel bovenaan staan. "Ik geniet van de competitie, maar ik zou graag bovenaan willen staan in die competitie. Momenteel heb ik het gevoel dat we achter andere teams aan blijven zitten en we lastige weekenden hebben. Ik ga graag in gevecht, maar het is momenteel een lastige situatie."

Grand Prix Hongarije interessant volgens Verstappen

Tot slot blikt Verstappen vooruit op de race van zondag, die hij dus vanaf P3 gaat beginnen. "We moeten het zien. De laatste paar races is zeker McLaren sterk geweest tijdens de races, zelfs in vergelijking met de kwalificatie. Het was vandaag wat koeler dan verwacht met de wolken en de regen, morgen gaat het weer anders zijn en ik hoop dat ons dat gaat helpen."

All to play for tomorrow 🏁 It's P3 for Max in Qualifying 👏



Checo finishes the session in P16.



Result 🏁 NOR, PIA, Max P3 💪, SAI, HAM, LEC, ALO, STR, RIC, TSU#F1 || #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/OrATQFTcXJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 20, 2024

