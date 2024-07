Red Bull Racing gaat na het raceweekend op Spa-Francorchamps een beslissing nemen over de toekomst van Sergio Pérez. Dat bevestigde hoofdadviseur Helmut Marko, nadat de teamgenoot van Max Verstappen opnieuw voor een rode vlag zorgde in Q1, ditmaal in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije.

Voor de tweede achtereenvolgende kwalificatie heeft Pérez ervoor gezorgd dat de sessie al tijdens Q1 moest worden stilgelegd. In het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone ging het nog om een spin in de grindbak, toen het nog glad bleek te zijn op de slicks. De schade is echter groot dit keer, want hij kwam op hoge snelheid in de bandenstapels van de Hungaroring terecht. Uiteindelijk zakte de man uit Guadalajara terug naar de zestiende positie en wordt het opnieuw een zware taak voor 'Checo' om goede punten te scoren. Die zijn belangrijk in de strijd met McLaren om het constructeurskampioenschap, al helemaal aangezien Lando Norris en Oscar Piastri de papaya-kleurige bolides op de voorste rij zetten. Geruchten deden al eerder de ronde dat Pérez vanwege een prestatieclausule de laan uitgestuurd kan worden, ondanks dat hij een contractverlenging heeft getekend.

Pijn

"Natuurlijk is het jammer, want we maakten tot op dat punt een sterk weekend mee," vertelde Pérez over zijn crash tegenover Sky Sports F1. "Het doet pijn, het doet pijn om het gehele team zo teleur te stellen. Uiteindelijk ben ik gemotiveerder dan ooit om terug in vorm te komen. We horen bij elkaar als een team. Morgen liggen er nog kansen. We starten als zestiende, dus we zullen het zien wat we vanaf daar kunnen doen. Het zal een grote uitdaging worden, maar het is een lange race," reageerde de Mexicaan op de opmerking dat het lastig is om in te halen op de Hungaroring.

Beslissing na Spa

Pérez vervolgde: "Ik moet die geruchten gewoon naast me neerleggen en me focussen op wat ik moet doen. Gisteren hadden we onze beste vrijdag van het seizoen, dus de vooruitgang is er. Onze tijd komt nog wel, maar helaas is het nu het ene na het andere [pechmoment]."

Marko was er bij de Duitse collega's van Sky Sports kort maar krachtig over het opnieuw tegenvallende optreden van Pérez. "We wachten tot de volgende race in Spa en daarna nemen we een beslissing," zei de 81-jarige uit Graz. Pérez wordt dus opnieuw onder druk gezet door zijn team. Als Red Bull Racing ook tijdens de Belgische Grand Prix niet tevreden is, kunnen we niet uitsluiten dat Verstappen binnenkort een nieuwe ploegmaat heeft.

