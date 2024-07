Lando Norris heeft de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Hij was het snelst van wie dan ook met een rondetijd van 1:15.227. De McLaren-coureur laat weten dat het goed zit met het zelfvertrouwen.

Norris begon de zaterdag op de Hungaroring door de derde en laatste vrije training af te sluiten op de eerste positie. Hij was dus ook het snelst in de kwalificatie, maar het was geen vanzelfsprekende sessie. Rode vlaggen door crashes van Sergio Pérez en Yuki Tsunoda maakten het lastig, al helemaal in combinatie met de regen die af en toe viel. De intermediates kwamen niet tevoorschijn, maar het zorgde wel voor wat natte plekken op de baan. McLaren zal voor het eerst sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2012 de voorste startrij innemen morgen. Norris' teamgenoot Oscar Piastri werd namelijk tweede in de kwalificatie.

"Ja, ik ben ontzettend blij," liet Norris weten tegenover Alice Powell tijdens de traditionele top drie-interviews. "Het was geen gemakkelijke kwalificatie met de wisselvallige omstandigheden. Maar het is natuurlijk de beste uitkomst om bovenaan te eindigen. Ik ben ook blij voor het team, het kan niet beter dan een één-twee."

"Dat zelfvertrouwen hebben wel al," vervolgde de Brit lachend, nadat Powell zei dat het hem vast veel vertrouwen geeft om te zien dat de upgrades voor de MCL38 werken. "Het is niet dat we daar nog veel meer van kunnen hebben. We zijn niet alleen aan dit weekend, maar de afgelopen paar raceweekenden ook eraan begonnen met een glimlach op het gezicht. We hebben een sterke auto om mee te kunnen vechten voor de pole. Dat is precies wat we vandaag hebben gedaan."

