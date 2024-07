Er is niet alleen een gevecht op de baan gaande tussen Red Bull Racing en McLaren, maar ook buiten de baan gaat het er inmiddels stevig aan toe. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, laat weten dat hij blij is dat de FIA heeft ingegrepen bij McLaren nadat het team een overtreding had aangekaart bij het autosportorgaan.

Dit jaar wordt Red Bull Racing niet alleen verbaal door Mercedes aangevallen. Daar waar de Zilverpijlen hun pijlen vooral richten op de toekomst van Max Verstappen, gaat McLaren er vooral met gestrekt been in sinds Lando Norris en Verstappen elkaar raakten in Silverstone. Zeker Zak Brown, maar ook teambaas Andrea Stella, praten vaak over Red Bull. De afgelopen tijd besloot Red Bull terug te slaan, omdat ze iets illegaals hadden gezien bij McLaren tijdens de raceweekenden in Oostenrijk en Groot-Brittannië.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff mysterieus over invulling stoeltje: "Iets zegt me dat ik geen haast moet maken"

Marko over gat in remtrommel McLaren en ingreep FIA

Vrijdag maakte McLaren via teambaas Andrea Stella duidelijk dat het niet zo gediend was van de klacht die door het team bij de FIA was ingediend over een gat in de remtrommel, iets wat alleen is toegestaan tijdens de vrijdag en daarna afgeplakt moet worden. Volgens Red Bull zou dit in Oostenrijk en Groot-Brittannië bij McLaren niet gebeurd zijn, terwijl Stella stelde dat het allemaal geëscaleerd is in de paddock en dat het team het gat gewoon heeft afgeplakt nadat de FIA duidelijk had gemaakt dat het niet mocht. Marko weet, zo zegt hij in gesprek met Motorsport.com, niet hoeveel voordeel McLaren heeft gehaald uit het gat. "Dat moet je aan de FIA vragen! Ik ben natuurlijk geen engineer, maar het gat was in ieder geval vreemd."

Gerelateerd