Het team van Mercedes weet al sinds het begin van het seizoen dat men op zoek moet naar een vervanger voor Lewis Hamilton, maar een keuze is er nog altijd niet gemaakt. Toto Wolff geeft een update over de stand van zaken binnen het team en wat hij van plan is om het stoeltje op te vullen.

Het is alweer even geleden dat de Formule 1-wereld opgeschud werd door het plotselinge vertrek van Hamilton bij het team van Mercedes. Aan het begin van het huidige seizoen maakte de zevenvoudig wereldkampioen, die vorig seizoen nog trots zijn contract bij Mercedes verlengde, kenbaar na dit jaar te vertrekken bij het team waar hij zoveel successen mee boekte. De coureur uit Stevenage gaat in de herfst van zijn loopbaan achter zijn jongensdroom aan: rijden voor het illustere team van Ferrari. Het betekende dat Mercedes voor 2025 op zoek moest naar een vervanger die men naast George Russell wil posteren.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli

Voorlopig is men in die zoektocht nog op niemand uitgekomen. Na alle rumoer bij het team van Red Bull Racing leek Wolff even goede hoop te hebben op het binnenhalen van Max Verstappen, maar daar lijkt de rust langzaam steeds meer weder te keren. Bovendien geeft Verstappen ook aan zijn team trouw te willen blijven. Resultaat is dat Mercedes nog altijd met een stoeltje zit dat gevuld moet worden. Wolff geeft vanuit Hongarije een update over de situatie: "Het is een beslissing op basis van data. Als je kijkt naar Kimi [Antonelli], is het zo dat het team niet goed bezig is [in Formule 2]. Dat kan gebeuren", stelt hij tegenover Sky Sports.

Verstappen?

De Oostenrijkse teambaas vervolgt: "Hij is zevende en Oliver Bearman, die natuurlijk een hele goede coureurs is, staat veertiende. Ze hebben het allebei lastig met de auto. Ik ga niet zeggen of de één beter is dan de ander, maar ze hebben het lastig in specifieke sessies. We gaan zien wat hij kan doen in een Formule 1-auto. Dat is het meest belangrijk." Wolff is niet van plan om snel een knoop door te hakken: "Als we kijken naar de rest van de coureursmarkt, vertelt iets mij vanbinnen dat ik geen haast moet maken. Ik zou alleen niet kunnen zeggen waar dat aan ligt", zo besluit hij mysterieus. Wellicht heeft de Mercedes-voorman een krabbel van Verstappen nog niet uit zijn hoofd gezet.

Gerelateerd