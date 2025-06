Er is natuurlijk een hoop te doen over Max Verstappen en Mercedes, een gerucht dat al jaren rondgaat en continue blijft hangen. Dit weekend onthulde George Russell dat Max Verstappen inderdaad praat met zijn team. Toto Wolff kreeg daar vanzelfsprekend ook vragen op en hij ziet een potentiële Russell/Verstappen-line-up wel zitten.

Russell erkende eerder dit weekend dat er één coureur is die constant rondspookt door het hoofd van Wolff. Zonder Verstappen letterlijk bij naam te noemen, zei Russell dat er een coureur is die verantwoordelijk is voor de vertraging in zijn contractverlenging. Russell sprak er ook over met Wolff, zo zegt hij. "Toto heeft mij duidelijk gemaakt dat hij denkt dat hoe ik presteer dit jaar, dat dat beter is dan iedereen. Er is slechts één coureur waar je over zou kunnen discussiëren wat betreft prestaties - en dat zijn zijn [Wolff, red.] woorden, niet die van mij", aldus de 27-jarige Brit.

Opmerkingen Russell

Later in het weekend wordt Wolff op de persconferentie voor teambazen geconfronteerd met de opmerkingen van Russell: "Ik vind het prima wat George zegt, ik sta altijd achter de uitspraken van een coureur. Er is niks dat hij niet mag zeggen van mij. We zijn heel transparant in het team met wat we doen en van plan zijn. Dat doen we al sinds ik hier ben. Op het moment moet je gewoon in de gaten houden wat er in de toekomst staat te gebeuren. Dat verandert niks over wat ik over George, Kimi en de line-up heb gezegd. Daar ben ik heel blij mee. Jullie doen net alsof ik gevraagd heb wanneer hij hierheen wil komen en wat de voorwaarden zijn. Zo is het niet en zo werkt het niet", zo doelt Wolff op de geruchten over Verstappen.

Gesprekken met Verstappen gaande

Toch geeft hij toe dat er gesproken wordt: "Ik wil dat de gesprekken achter gesloten deuren plaatsvinden, niet in een grote hal." Vervolgens gaat het over een potentiële line-up van Russell en Verstappen: "Ik kan me elke line-up voorstellen. Ik had Rosberg en Hamilton die vochten voor een wereldkampioenschap. Alles wat daarna komt, is gemakkelijk. Er zijn voordelen en nadelen aan twee coureurs die hard met elkaar vechten." Ten slotte gaat het nog over het feit dat er nog altijd niks besloten is rondom Russell: "Dat is omdat het heel duidelijk is wanneer onze timing is. We kennen elkaar al zo lang. Er is helemaal geen sprake van vertraging. Als teambaas van het beste automerk ter wereld is het logisch dat je in de gaten houdt wat een viervoudig wereldkampioen in de toekomst gaat doen. Dat heeft helemaal geen effect op het ondertekenen van een contract met George."

